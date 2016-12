Einen Groschen mehr für die Portion Der steigende Mindestlohn zum Jahresbeginn wirkt sich auf die Essenspreise aus. Die Erhöhung erwischt aber nicht alle.

An der Größe und Qualität ihrer Portionen wollen die Essenanbieter nichts ändern. Nur die Preise erhöhen sich teilweise und werden an die Kunden weitergegeben. Foto: André Schulze © andré schulze

Die Rothenburger Küchenbetriebe haben vergangene Woche ihre Kunden schriftlich informiert, dass ihnen das Mittagessen im neuen Jahr mehr kosten wird. „Konkret handelt es sich um zehn beziehungsweise 15 Cent pro Portion“, sagt Betriebsleiter Uwe Walter. Kritik darüber sei ihm nicht bekannt geworden, ergänzt der Küchenchef. Damit kostet ab neuem Jahr das Mittagsgericht aus der Küche des Martinshofes 4,05 Euro und an Sonn- und Feiertagen 4,50 Euro aufgrund höherer Personalkosten. An der Qualität und den Produkten wollen die Rothenburger nicht sparen. Ebenso bleibt die Wahlmöglichkeit von zwei Essen und verschiedener Zutaten.

Dennoch zwingt die Erhöhung des Mindestlohnes um 34 Cent auf 8,84 Euro die Rothenburger zu diesem Schritt. Denn die Küche der diakonischen Einrichtung, seit diesem Jahr als eigenständige GmbH geführt, beschäftigt 45 Mitarbeiter. Sie kochen täglich rund 1 250 Mahlzeiten plus Frühstücks- und Abendbrotversorgung.

Der steigende Mindestlohn ist nicht der einzige Grund, wodurch das Mittagessen teurer werden kann. „Mittagessen, besonders für Schulen und Kitas, ist eine anspruchsvolle Aufgabe“, sagt Volkmar Heinrich, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten für Dresden und Chemnitz. „Der Mindestlohn sollte aber keine Rolle bei Preissteigerungen spielen, denn die Köche sollten sowieso mehr verdienen“, sagt Heinrich. Aber die Ansprüche für das Mittagessen der Kinder wachsen stetig. „Die Eltern möchten am liebsten Bioprodukte, aber mehr bezahlen wollen sie dafür nicht“, kritisiert Volkmar Heinrich. Aus seiner Sicht sei es berechtigt, wenn die Caterer die Preise für das Essen in Schulen und Kitas erhöhen.

Hans-Joachim Sandig dreht nur ungern an der Preisschraube. Zumal er mit seiner Schulspeisung in Jänkendorf im unteren Preisbereich seine Essen anbietet. Für einem Grundschüler kostet das Mittagessen 2,35 Euro, für ein Kita-Kind 2,25 Euro. „Wir wollen, dass auch Kinder einkommensschwacher Eltern ein warmes Mittagessen bekommen. Deshalb sind die Essenspreise knapp kalkuliert“, sagt Sandig. Gewerkschafter Heinrich gibt zu bedenken, dass in Sachsen aktuell jedes dritte Kind nicht mitisst, weil es den Eltern am Geld fehlt oder weil sie die Preise nicht zahlen wollen.

Bis zu 400 Essen verlassen die Jänkendorfer Küche täglich. Um eine Erhöhung kommt Sandig nicht herum. Die Kinderportionen steigen um zehn Cent, die für Erwachsene um 15 Cent auf 3,50 Euro. Der Mindestlohn ist nicht der alleinige Preistreiber. „Wir müssen von Jahr zu Jahr mehr für Energie und Rohstoffe zahlen, der Milchpreis ist im Steigen“, zählt Sandig auf.

Die Rothenburger Verpflegung passte bereits vor zwei Jahren zur Einführung des Mindestlohns die Preise an. Jetzt geschieht es wieder und es wird auch bei der nächsten Mindestlohnerhöhung 2019 damit zu rechnen sein, wie Geschäftsführer Günther Opiela sagt. „Aber es gibt keine extreme Steigerung bei uns.“ Denn um genau das zu vermeiden, passt Opiela die Preise jedes Jahr den gesteigerten Kosten an.

Noch belaufen sich die Preise für ein Mittagessen der Rothenburger Verpfleger in der Krippe auf 2,15 Euro, in Kindergärten auf 2,20 Euro, in Grundschulen 2,60 Euro, und an Oberschulen kostet es 2,70 Euro. Zum neuen Jahr werden die Preise jeweils um 15 Cent angehoben. „Das sollte noch im Rahmen liegen“, sagt Opiela.

Nicht jede Küche ändert die Preise zum neuen Jahr, wie das Bürgerhaus in Niesky. Geschäftsführer Wilhelm Fischer sagt, dass mit den alten Preisen ins neue Jahr gegangen wird. „Das schließt nicht aus, dass wir übers Jahr eine Preisanpassung vornehmen müssen“, erklärt der Geschäftsführer. Die Preise staffeln sich von 2,40 bis 3,10 für Kinder und Schüler. Erwachsene zahlen 3,90 Euro für ein Essen vom Bürgerhaus.

Auf stabile Preise im neuen Jahr setzt auch Holger Theurisch, Inhaber des Sproitzer Dorfkruges. 120 Essen werden täglich von drei Mitarbeitern gekocht und von vier Beschäftigten über Land gefahren. Und das zum Festpreis von 3,75 Euro pro Essen. Am Wochenende und zu Feiertagen für 4,65 Euro.

