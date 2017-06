Einem Tornado nur knapp entkommen Ganze Alleen entwurzelt, B 98 zwischen Schönfeld und Sacka dicht

zurück Bild 1 von 3 weiter Das Dach vom Gebäude des Sackaer Schützenvereins wurde komplett abgetragen. In Minuten war alles weg. © Jens Kühnel Das Dach vom Gebäude des Sackaer Schützenvereins wurde komplett abgetragen. In Minuten war alles weg.

Die B 98 zwischen Schönfeld und Sacka ist noch immer gesperrt. Die Feuerwehrmänner sind dabei, die Straße von den Sturmschäden zu beräumen.

Schwere Sturmböen haben Donnerstagnachmittag auch im Raum Riesa mehrere Bäume entwurzelt. In Bobersen verfehlte ein 20 Meter hoher Tannenbaum dabei nur knapp ein Einfamilienhaus. Auch zwischen Großrügeln und Riesa stürzte ein Baum um.

Es ist wie ein Fluch. Als Hamburg einen Tornadototen meldete und Berlin wenig später den Ausnahmezustand ausrief, kamen bei den Großenhainern am Donnerstag die Tornadobilder von 2010 hoch. Kurz nach 16 Uhr verdunkelte sich der Himmel über Großenhain. Die Unwetterböe zog von Berlin ins Großenhainer Land hinein und wanderte dort fast exakt die B 98 entlang. Angefangen in Raden/ Zabeltitz/Treugeböhla, rüber gen Osten nach Lampertswalde, Schönfeld, Thiendorf, Sacka, Tauscha. Besonders getroffen hat es diesmal Weißig am Raschütz, wo ein Trafohaus schwer beschädigt wurde. In Linz wurde eine schöne alte Baumallee entwurzelt, in Kraußnitz stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus im Gut. Menschen kamen aber nicht zu Schaden. Dafür gibt es große Schäden durch entwurzelte Bäume im Park Kraußnitz.

Minütlich gehen neue Schadensmeldungen ein.

