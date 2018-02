Einem Bernsdorfer Mysterium auf der Spur

zurück Bild 1 von 2 weiter Diese Karte stammt aus dem Jahre 1941. Die Bezeichnung „Gipfel“ ist gut zu lesen. Nahe der Bahnbrücke (am Rand links in der Mitte der Karte) lässt sich auch eine kleine Anhöhe anhand der Höhenlinien erkennen. Die durch den Schriftzug „Gipfel“ verlaufende Linie ist die heutige Straße „Am Wirschk“. Karte: AG Stadtgeschichte/Fritz Arnold Diese Karte stammt aus dem Jahre 1941. Die Bezeichnung „Gipfel“ ist gut zu lesen. Nahe der Bahnbrücke (am Rand links in der Mitte der Karte) lässt sich auch eine kleine Anhöhe anhand der Höhenlinien erkennen. Die durch den Schriftzug „Gipfel“ verlaufende Linie ist die heutige Straße „Am Wirschk“. Karte: AG Stadtgeschichte/Fritz Arnold

Der Bernsdorfer Schulsportplatz (rechts oben im Bild vor der Neugestaltung) befindet sich an der Straße „Am Wirschk“. Der gesamte Waldbereich oben in der Bildmitte wird als Wirschk oder auch Gipfel bezeichnet. Zu den Bahngleisen hin (links Mitte ist der Bahnübergang zu erkennen) steigt das Gelände leicht an. Foto: Uwe Schulz

Der komplette Neubau des 1969 errichteten Schulsportplatzes war eine der größten Investitionen der Stadt Bernsdorf im Jahre 2017. Immerhin 233 500 Euro hat sich die Stadt die Neugestaltung dieser Sportanlage kosten lassen. 75 Prozent der Gesamtsumme flossen über das Förderprogramm „Brücken für die Zukunft“, erfuhren die mindestens hundert Schaulustigen, Lehrer, Schüler und geladenen Gäste am 3. August bei der offiziellen Einweihung des an der Straße „Am Wirschk“ gelegenen Sportplatzes. Was bei dieser Gelegenheit allerdings nicht in Erfahrung zu bringen war: Was ist eigentlich der Wirschk?

Beim Versuch, dieses Mysterium aufzuklären, wandte sich TAGEBLATT hilfesuchend an die in der AG Stadtgeschichte konzentrierte Bernsdorfer Kompetenz. In einer ersten Reaktion ließ der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Manfred Strenzke wissen, dass die Bezeichnung „Wirschk“ ein Flurname ist, der schon über Jahrhunderte existiert. Ursprünglich habe es sich um sorbische Flurnamen gehandelt, die später übersetzt und eingedeutscht wurden. Aus dem ursprünglichen Werschk, was die Bezeichnung für Gipfel bzw. Anhöhe ist, wurde später Wirschk. Als Quelle benennt Manfred Strenzke den Band 1 der „Geschichte der Stadt Bernsdorf“ von Oberstudienrat a. D. Günter Meusel. Der Orts-chronist und Heimatforscher ist im Juni vergangenen Jahres verstoben.

Blick weit zurück in die Geschichte

Das Mysterium ist damit allerdings nicht wirklich aufgeklärt: Denn wenn von Anhöhe die Rede ist, stellt sich die Frage: Wo befindet sich diese? Die Suche nach einer Antwort führt weit zurück in die Geschichte. „Fakt ist, dass Erhebungen und Wallanlagen zur Einfriedung und Verteidigung der slawischen und deutschen Siedler errichtet bzw. genutzt wurden. Sie wurden deshalb auch benannt.“ Manfred Strenzke verweist auf den Langwall bei Otterschütz. Indem seinerzeit Eigennamen, wie eben Werschk, vergeben wurden, wurde etwas gekennzeichnet, ein örtlicher Bezug hergestellt. Mit Blick auf die Lehmannsche Karte aus dem Jahre 1822 verweist Manfred Strenzke darauf, dass Bernsdorf sogar mal einen Weinberg hatte. „Der lag am Südwesthang eines kleinen breiten Höhenrückens in der Nähe des Forstreviers Schwanz an einem Waldweg, der von der Wasserwerkstraße (früher Leichenweg) abbiegt und in die Liesker Chaussee führt.“

Zur Übersetzung passende Anhöhe

Der Wirschk, oder „Die große Wirschk“, so die Bezeichnung auf der Lehmannschen Karte, liegt auf der anderen Seite von Bernsdorf. Und dort gibt es tatsächlich eine zur sorbischen Übersetzung passende Anhöhe. Dabei handelt es sich jedoch um eine erst in der „Neuzeit“ künstlich aufgeschüttete kleine Erhebung in der Nachbarschaft der Bahnbrücke, so der Hinweis des bestens mit der Bernsdorfer Geschichte vertrauten Siegfried Körner aus Stolpen. Er rät davon ab, Werschk bzw. Wirschk wörtlich zu übersetzen. Vielmehr sei es die Bezeichnung des ehemals vorhandenen Waldgebietes entlang der heutigen Pestalozzistraße, beginnend an der Schulstraße bis hin zu den Gleisen der Bahnverbindung zwischen Bernsdorf und Hosena. „Nun ja, das Gelände an der Bahn liegt ein wenig höher als an der Schulstraße“, räumt Siegfried Körner dennoch ein. Und Manfred Strenzke findet: „Die ganze Strecke war eine lange Erhöhung, die sich bis zur Bahnbrücke hinzog.“ Und nochmals verwies er auf die Lehmannsche Karte von 1822. „Die Strecke bis etwa Brücke war der Wirschk.“

Man sollte also die Übersetzung für Werschk bzw. Wirschk aus dem Sorbischen einfach etwas großzügiger auslegen. Dann würde die Vermutung von Manfred Strenzke ziemlich gut passen, die da lautete: „Wahrscheinlich war es eine Anhöhe (statt Gipfel) in der damaligen Heide.“

Eine Anhöhe, die bis heute erhalten geblieben ist, wie der Blick auf die Bahngleise zeigt. Denn die verlaufen durch einen mehrere Meter tiefen Einschnitt im Gelände ...

