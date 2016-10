Einem Autodieb folgt der nächste Das Landgericht Görlitz bestraft 13 Fälle mit fast sechs Jahren Freiheitsentzug. Schon sitzt der Nächste auf der Anklagebank.

Pawel M. hat bei den Taten weniger als Autoknacker, sondern überwiegend als Fahrer mitgewirkt (Symbolbild). © Matthias Weber

Schon bald könnte Pawel M. aus dem Gefängnis in eine Entziehungsanstalt umziehen. Richter Ulrich von Küster vom Landgericht Görlitz hat den 26-jährigen Polen zu fünf Jahren und zehn Monaten Freiheitsentzug wegen insgesamt 13 Fällen von vollendetem oder versuchtem Autodiebstahl verurteilt. Allerdings passierte das unter Einbeziehung einer anderen Straftat, für die er schon seit gut einem Jahr im Gefängnis ist.

Weil das Motiv für den andauernden Autoklau die Finanzierung des Drogenkonsums war, soll Pawel M. in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Eine solche Therapie dauert rund zwei Jahre. In dieser Zeit wäre – unter Einbeziehung des einen bereits verbüßten Jahres – aber bereits mehr als die Hälfte der Gesamtstrafe rum. Pawel M. könnte demnach mit einer vorzeitigen Haftentlassung rechnen. Deshalb kann der Autodieb hoffen, schnell umziehen zu dürfen. Größtes Hindernis dabei ist aber, dass auch eine Abschiebung nach Polen im Raum steht.

Richter Ulrich von Küster zeichnet in seiner Urteilsbegründung ein düsteres Bild vom bisherigen Leben des 26-jährigen Polen. Er war früh mit Drogen konfrontiert, schlecht in der Schule, hatte nie eine berufliche Perspektive. In den Jahren 2009 und 2010 hat Pawel M. zudem eine lange Liste Vorstrafen gesammelt, für die er bis Anfang 2014 im Gefängnis saß. Kaum wieder draußen, „belohnte“ er sich wieder mit Drogen, traf einen alten Kumpel wieder, der sich inzwischen auf den Diebstahl elektronisch gesicherter, teurer Autos spezialisiert hatte.

Angeklagt waren jetzt insgesamt 18 Fälle bandenmäßigen Diebstahls zwischen August 2014 und März 2015. „Das waren Diebestouren durch ganz Deutschland, bei denen der Angeklagte überwiegend als Fahrer mitgewirkt hat“, sagte Richter von Küster. Nicht immer glückte der Diebstahl, es gab auch Pannen. Autos wurden wiedergefunden, eines sogar verbrannt, um Spuren zu verwischen.

Einige Fälle wurden fallengelassen, so auch jener spektakuläre an der Kulturinsel Einsiedel, bei dem ein BMW X5 im Wert von 35000 Euro gestohlen wurde. Den hatte Pawel M. zwar auch gestanden, aber die Bilder der Überwachungskameras zeigten eindeutig nicht den Zwei-Meter-Hünen. In der Beweisaufnahme kam auch zutage, dass rund 40 Personen wegen vermuteter Autodiebstähle im Fokus der Polizei stehen, einige – wie der Mittäter von Pawel M. – schon seit einigen Jahren, andere viel kürzer. Über gefundene Spuren an den Fahrzeugen konnten einige der Taten Pawel M. und seinem „alten Kumpel“ zugeordnet werden. Eine Bande, zu der mindestens drei Täter gehören, konnte das Gericht in diesem Fall allerdings nicht feststellen.

Eine gute Prognose wollte der Richter, an Pawel M. gerichtet, nicht abgeben. „Wir haben hier nicht das Gefühl, dass Sie wieder auf die Beine kommen“, sagte Ulrich von Küster. „Es braucht schon einen glücklichen Umstand, dass Sie später ein normales, ziviles Leben führen.“ Man könne nur hoffen, dass das Gefängnis und der Entzug etwas ändere, sonst sehe man den Angeklagten wohl noch öfter vor dem Landgericht, so Ulrich von Küster. Derzeit läuft dort noch ein ähnlicher Fall. Dabei werden einem Polen als Bandenmitglied 25 Diebstähle – darunter acht Versuche – vorgeworfen. Zwischen März 2012 bis November 2013 sollen diese passiert sein, überwiegend in Görlitz und Dresden. Der Wert der gestohlenen Autos beträgt 593000 Euro.

