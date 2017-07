Eineinhalb Stunden für 1 100 Meter Wer auf verschiedenen Internetseiten nach Bussen und Bahnen für eine Reise im Landkreis Görlitz sucht, erlebt mitunter Erstaunliches.

Seit gut einem Jahr steht diese neue Anzeigetafel am Bahnhof und Busbahnhof Löbau. Mit welchem Verkehrsmittel Neugierige am schnellsten zum Haus Schminke kommen, verrät die Tafel nicht. Wer dazu das Internet befragt, erlebt Überraschendes. © thomas eichler

Mit dem Bus vom Löbauer Bahnhof zum berühmten Haus Schminke, das sollte kein Problem sein. Denken wir, als wir für die SZ-Serie „Sommer in Sachsen“ den Service für den Text über den „Nudeldampfer“ recherchieren. Doch dann erleben wir so wundersame Dinge, dass daraus dieser Text einfach entstehen muss.

Die erste Zvon-Auskunft: Mit der Lizenz zum Wundern

Zu Fuß sind es rund 1 100 Meter vom Bahnhof zum Haus Schminke in Löbau, besagt der Online-Routenplaner von Google Maps. Wer aber diese 1,1 Kilometer nicht laufen kann oder will, muss ja auch irgendwie zu dieser weltweit bekannten Sehenswürdigkeit kommen können. Also klicken wir auf das Naheliegendste – auf www.zvon.de, die Internetseite des Verkehrsverbundes Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon). Rechts oben befindet sich ein Fenster für die Fahrplanauskunft. Wir wählen als Reisetermin Mittwoch, den 26. Juli, 10 Uhr, und geben im Feld „von“ ein: Löbau Bahnhof. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster und offeriert elf Wahlmöglichkeiten, zum Beispiel die Bahnhofstraße in Kittlitz oder den Bahnhof in Kleinradmeritz – wobei wir etwas lernen, denn bis jetzt wussten wir gar nicht, dass es in Kleinradmeritz einen Bahnhof gibt. Nach dem Aha klicken wir Löbau, Bahnhof, an und geben ins Feld „nach“ ein: Löbau, Haus Schminke. Jetzt können wir unter zwei Möglichkeiten wählen – den Ort oder die Haltestelle. Wir klicken die Haltestelle an und gehen auf „Suchen“.

Gesucht, gefunden: Die Internetseite des Verkehrsverbundes bietet uns zur gewünschten Tageszeit und in den Stunden danach fünf Reisemöglichkeiten an. Die einfachste: vom Löbauer Bahnhof mit dem Bus Nr. 100 in Richtung Bautzen, und nach drei Minuten am Haus Schminke aussteigen. Die zweite, uns empfohlene Möglichkeit zur Überwindung der 1,1 Kilometer: Wir sollen mit dem Zug bis Bautzen fahren, dort mit dem Stadtbus eine Station vom Bahnhof zum Busbahnhof fahren, an selbigem in den Bus Nr. 100 in Richtung Löbau steigen und nach 30 Minuten Fahrzeit am Haus Schminke aussteigen. Reisezeit: eine Stunde und zehn Minuten. Aber es kommt noch besser: Uns wird empfohlen, mit dem Bus Nr. 110 von Löbau nach Bautzen zu fahren – das ist der Bus durchs Cunewalder Tal. Am Bautzener Busbahnhof können wir nach sechs Minuten Aufenthalt in den Bus Nr. 100 nach Löbau einsteigen – der fährt über Hochkirch. Nach nur einer Stunde und 30 Minuten Gesamtreisezeit können wir schon am Haus Schminke aussteigen.

Die zweite Zvon-Auskunft: Was sollen wir in Lübau?

Soweit die Auswahl der Reisemöglichkeiten über das Auskunftsfenster auf der Zvon-Internetseite oben rechs. Der Verkehrsverbund bietet in seinem Menü links auf der Seite aber noch eine Fahrplanauskunft an, diese testen wir ebenfalls und nennen sie Auskunft II. Eigentlich müssten der Auskünfte I und II ja übereinstimmen.

Bei Auskunft II können wir wählen, ob wir als Start und Ziel Haltestellen, bestimmte Straßen oder wichtige Punkte nehmen. Wir entscheiden uns beim Start für die Haltestelle Löbau, Bahnhof, und beim Ziel für den wichtigen Punkt Löbau, Haus Schminke, und drücken „Anfordern“. Daraufhin sagt uns die Internetseite, sie habe zwei Orte gefunden und wir mögen bitte einen auswählen: Löbau oder Lübau. Als neugierige Menschen machen wir uns kurz kundig und erfahren, dass Lübau ein Ortsteil von Rabenau im sächsischen Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist.

Wir wählen natürlich Löbau und gehen wieder auf „Anfordern“. Unter den angebotenen Reisemöglichkeiten steht auch hier der Bus Nr. 100 in Richtung Bautzen über Hochkirch, der nach drei Minuten die Haltestelle Haus Schminke erreicht. Aber: Auf einmal liegen zwischen der Haltestelle und dem Haus Schminke sechs Minuten Fußweg – was aber plausibel erscheint, denn der Bus hält nicht direkt am gewünschten Ziel, sondern auf der Äußeren Bautzener Straße. Fragt sich nur, warum das die Auskunft I nicht auch verriet.

Als weitere Reisemöglichkeit zum Haus Schminke empfiehlt Auskunft II wiederum den Bus Nr. 110 in Richtung Bautzen über Cunewalde. Hier können wir in Löbau an der Dehsaer Straße aussteigen und hätten bis zum Ziel sieben Minuten zu laufen. Aber natürlich können wir dieser Auskunft zufolge auch wieder die Kurve über den Bautzener Busbahnhof nehmen...

Die Auskunft der Bahn: Bonn ist ganz nahe

Der Zvon hat uns mit verschiedenen Auskünften einigermaßen verwirrt, jetzt fragen wir mal die Seite www.bahn.de von der Deutschen Bahn AG. Darin stehen keineswegs nur Züge, sondern praktisch alle öffentlichen Verkehrsmittel.

Als Start geben wir wieder Löbau, Bahnhof, ein. Den gibt es gar nicht – jedenfalls dem Fenster zufolge, das sich jetzt öffnet. Es bietet uns zwölf Wahlmöglichkeiten: den Bahnhof Kleidradmeritz und elf Adressen in der Nähe des Löbauer Bahnhofs. Wir ignorieren diesen Unsinn und lassen trotzig Löbau, Bahnhof, stehen. Als Ziel geben wir ein Löbau, Haus Schminke. Immerhin: Diese Haltestelle kennt die Auskunft der Deutschen Bahn. Sie empfiehlt uns zwar auch noch elf andere Haltestellen oder Adressen, in denen das Wort Schmiede vorkommt, aber wir wählen natürlich Haus Schminke und drücken „Suchen“. Nicht mit mir, lässt uns das Internet wissen. In roter Warnschrift werden wir darauf hingewiesen, dass wir von mehreren Haltestellen die gewünschte auswählen sollen. Jetzt bekommen wir gleich 70 Wahlmöglichkeiten angezeigt, darunter – sicher ist sicher – auch die Löbestraße in Bonn-Bad Godesberg und Wettin-Löbejün im Saalekreis. Aber wer sagt’s denn: An 25. Stelle der Liste steht Löbau, Busbahnhof.

Zwei Klicks, und schon zeigt die Bahn das Ergebnis der Recherche: entweder den Bus 110 nach Bautzen über Cunewalde bis zur Haltstelle Dehsaer Straße oder den schon bekannten Umweg über den Bautzener Busbahnhof. Übrigens plant die Bahn für den Fußweg von der Haltestelle Dehsaer Straße zum Haus Schminke nur fünf Minuten ein, beim Zvon waren es noch sieben. Vielleicht finden wir ja noch eine Auskunft, die unser Ziel direkt neben die Haltestelle verlegt?

Die Oberelbe-Auskunft: Na also, es geht doch!

Nächster Versuch: die Online-Auskunft des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO). Also www.vvo-online.de, und schon sehen wir oben rechts das Abfragefenster.

Start und Ziel geben wir wie gewohnt ein, und es geschieht etwas Unerwartetes: Diese Auskunft bietet ohne nervige Fragerei sofort eine Busverbindung an, und zwar wieder jene mit dem Bus Nr. 100 in Richtung Bautzen vom Bahnhof zum Haus Schminke in drei Minuten. Und auf einer kleinen Karte daneben ist auch ersichtlich, dass der Bus nicht auf der Kirschallee hält, wo sich das Haus Schminke befindet, sondern eben auf der Äußeren Bautzener Straße. Es sind also ein paar Meter zu laufen.

Die Auskunft von Google Maps: Plötzlich geht’s nicht weiter

Zuletzt versuchen wir unser Glück auf der Navigationsseite einer großen Suchmaschine. Auf www.google.de/maps ist zunächst im Menü oben links das blaue, auf dem Kopf stehende Viereck anzuklicken, es öffnet den Routenplaner. Jetzt steht die Wahl zwischen Auto, Fußmarsch, Fahrrad, Flugzeug und Öffentlichen Verkehrsmitteln, diese klicken wir an. Ein einfach gehaltenes Menü fragt nach Start und Ziel, und schon nach den ersten getippten Buchstaben erkennt Google das richtige Ergebnis. Datum und Uhrzeit lassen sich einfach in einem Kalender anklicken.

Bis hierher erweist sich diese Auskunft als bedienerfreundlichste. Aber das war es dann auch: Es werden keine Verbindungen angezeigt. Des Rätsels Lösung finden wir in den Hilfsfunktionen von Google Maps: Hier ist weder die Stadt Löbau gelistet noch die Regionalbus Oberlausitz GmbH, welche die infrage kommenden Linien bedient. In Görlitz hingegen könnten wir den städtischen Nahverkehr aufrufen, die dortige Verkehrsgesellschaft ist bei Google Maps gelistet. Wollen wir aber diesmal nicht.

Fazit: Warum denn einfach, wenn es auch kompliziert geht?

Es gäbe noch mehr Beispiele. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass der Weg vom Bischofswerdaer Rathaus zum Barockschloss Rammenau auch über Radeberg führen kann? Oder dass, wer die Teichstraße in Weißwasser, den Abfahrtsort der Waldeisenbahn Muskau, sucht, als Antwort unter anderem Haltestellen in Salzburg angeboten bekommt? Und das sind nur zwei von vielen weiteren Beispielen, wo sich der Suchende bei seiner Reiseplanung entweder nach dem Sinn fragt – oder aufgibt. Was aber nicht im Interesse der Betreiber dieser Online-Auskünfte sein kann.

