Eine Zukunft für die Bienertmühle Studenten entwickeln Ideen für die Nutzung des denkmalgeschützten Gebäudes in Königstein.

Die Bienertmühle Königstein soll erhalten werden. Wie das gehen könnte, das untersuchen Dresdner Studenten. © Kristin Richter

Die Stadt arbeitet für die Zukunft der alten Bienertmühle weiter eng mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW) zusammen. Wann die nächste Arbeit erstellt wird, konnte Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) noch nicht sagen. Die Studenten sollen in einer Abschlussarbeit mit einem zukunftsträchtigen Nutzungskonzept für das denkmalgeschützte Gebäude in Königstein entwickeln. Im letzten Jahr hatten sich bereits zwei Studenten der HTW an die Vermessung der Mühle und Bewertung der Substanz gemacht. Die Ergebnisse dieser Diplomarbeit stehen der Stadt Königstein zur Verfügung. Die Mühle ist in Besitz der städtischen Kommunalen Wohnungswirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft Königstein. Stadtführer Udo Kühn hat sich der alten Sägemühle angenommen. Er pachtet sie und versucht, sie mit Veranstaltungen zu beleben. (kk)

