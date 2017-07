Eine Zierkirsche fürs Kinderhaus Der Apfelbaum im Garten fiel einem Sturm zum Opfer. Die Firma Käppler & Pausch hilft mit einer besonderen Spende.

Erzieherin Claudia Probst und Lea Rösler freuen sich über den neuen Baum, eine japanische Nelkenkirsche. © Steffen Unger

Noch wirft das Bäumchen einen schmalen Schatten. Doch in ein paar Jahren werden sich Kinder gern unter der Krone aufhalten, vor allem an heißen Tagen. Vor wenigen Tagen wurde eine japanische Nelkenkirsche im Garten des Neukircher Naturkinderhauses „Querx Valentin“ gepflanzt. Sie ersetzt einen Apfelbaum, der einem Sturm nicht mehr standgehalten hatte. Als Ersatz entscheid man sich für einen Laubbaum, der zwar dekorativ aussieht, aber keine Früchte trägt, sagt Kristin Brückner, die Leiterin der Kindertagesstätte in Trägerschaft der Volkssolidarität. So wolle man zum Beispiel vermeiden, dass Wespen durch die reifen Früchte angelockt werden und der Stechgefahr entgegenwirken.

Finanziert wurde der Baum im Wert von rund 150 Euro von der Käppler & Pausch GmbH Neukirch. Beide, Kita und Unternehmen, sind nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt und Partner seit Jahren. Das Unternehmen unterstützt die Kindertagesstätte finanziell, aber auch durch andere Mittel. So gab es im vergangenen Herbst erstmals eine Azubi-Kooperation, bei der zwei Lehrlinge der Firma Käppler & Pausch einen Tag lang die Kita unterstützten. Der Ausbau dieser Kooperation ist geplant, ebenso weitere gemeinsame Projekte, sagt Geschäftsführer Klaus Gerlach. Dazu gehören auch Besuche der größeren Kinder im Unternehmen. Soziales Engagement, das sich – so die Hoffnung – langfristig auch in der Nachwuchsgewinnung auszahlen soll.

180 Kinder von der Krippe bis zum Hort werden im Haus „Querx Valentin“ betreut. Der neue Baum rundet kürzliche Arbeiten zur Verschönerung des Gartens ab. Eltern der Kinder legten sich an einem Juni-Sonnabend mächtig ins Zeug, um alles schick zu machen. Sie bauten neue Palisaden auf, brachten die Hochbeete auf Vordermann, strichen das Klettergerüst, pflasterten. „Dafür ein herzliches Dankeschön“, sagt Kristin Brückner. (SZ/ir)

