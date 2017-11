Eine Wohnstraße als Busbahnhof Die SZ erinnert an Orte, Institutionen und Menschen, die in Zittau jeder kannte. Heute: der zentrale Busbahnhof an der Juststraße.

Heute unvorstellbar, dass auf diesem Gehweg an der Juststraße früher hunderte Menschen auf Busse warteten und dort sogar eine kleiner Fahrkarten-Kiosk stand. © Dietmar Rößler

Der Zittauer Senator Just war einst als Person sehr bekannt. Die nach ihm benannte Straße allerdings lange Zeit nicht. Zwar gab es in den 30er Jahren einmal die Idee, die kurze Wohnstraße im Zittauer Süden bis zur Hammerschmidtstraße weiterzuführen. Das hätte vielleicht mehr Verkehr, also mehr Bekanntheit bedeutet, den Anwohnern aber wahrscheinlich die Ruhe genommen. Die war dort trotz der Nähe zum Stadtzentrum durchaus vorhanden.

Aber genau diese beiden Vorteile brachten Mitte der 60er Jahre für die Juststraße eine dramatische Veränderung. Mit der Einrichtung des Stadtringes als Einbahnstraße wurde sie als Standort des zentralen Busbahnhofs für den Zittauer Süden ausgewählt. Der besser geeignete Martin-Wehnert-Platz hätte wahrscheinlich zu viele Umbaumaßnahmen verlangt. Außerdem war er ja als „Schießwiese“ für Jahrmarkt und Zirkus unersetzbar.

So standen also an der Nordwestseite der Juststraße Fahrgäste und warteten auf ihre Busse. Haltebuchten gab es nicht. Dass die Straße nicht einmal als Einbahnstraße erklärt werden musste, spricht für den großzügigen Straßenausbau Zittaus ein Dreivierteljahrhundert vorher. Für die neue Bushaltestelle brauchte gar nicht viel verändert werden. Nur Haltestellen-Schilder waren nötig zur Information, welche Linie wo abfuhr. Und eine „Standkasse“ entstand, für den Verkauf von Wochenkarten und Fahrscheinen. Für mehr als 30 Jahre war der Weg zur Juststraße nun für Berufspendler aus den Dörfern eine tägliche Routine. Auch für Zittauer. Denn seinerzeit konnte man mit dem Bus auch nach Görlitz, Löbau, Bautzen ja sogar Dresden oder Bad Schandau fahren. Stadtbusse hielten in der Juststraße allerdings nicht. Aber nebenan an der Friedensstraße und am Karl-Marx-Platz vor der „roten Schule“.

Einen Fahrgast-Service über Kasse und Hinweistafeln hinaus gab es an der Juststraße nicht. Allerdings erinnern sich Pendler, dass man bei „Engemann“ in der benachbarten Friedensstraße nach Feierabend ganz unkompliziert ein Bier und eine Bockwurst bekam – für Stammkunden auch angepasst an die Bus-Abfahrtszeit.

So einen Service gibt es heute vermutlich nicht mehr. Mit dem Straßenausbau am Wehnertplatz ist der Busbahnhof dort eingerichtet worden. Ohne Standkasse, dafür aber selbstverständlich mit Haltestellenschildern und auch überdachten Warteplätzen.

