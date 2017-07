Eine Woche See-Sucht Am Sonnabend startete die zweite Erlebniswoche am Berzdorfer See. Der Auftakt war gelungen. In der Galerie sind die Bilder zu sehen.

Spaß für Kinder – und von oben hat man sowieso den besten Überblick: Die zweite Seewoche bot auch Bungee-Jumping. Das Angebot war begehrt. © pawel sosnowski/80studio.net

Das Wetter spielte mit. Dennoch war der Auftakt nicht unbedingt übervölkert, zumindest aber gut besucht. Solche Einschätzungen täuschen freilich auch, denn es ist ein Riesenareal, auf dem sich vieles auch verteilt. Immerhin gab es Höhepunkte schon genug – bei der Zweiten Görlitzer Seewoche.

Am Sonnabend begann das Spektakel mit seinem mehr als umfangreichen Programm, zusammengestellt von vielen Helfern. Zu den lange angekündigten Höhepunkten wie dem Familientag mit Hafenfest in Tauchritz, den Kinder-Erlebniswelten oder dem Vorstellen aller möglichen Sportarten gesellten sich vielfältige weitere Angebote direkt am Berzdorfer See. Als „Insel der Sinne“ zum Beispiel stießen am Sonnabend und am Sonntag Führungen auf Interesse, die als Besichtigung der offenen Baustelle angelegt waren. Dort beim neuen Hafengebäude lockte auch eine umfangreich ausgestattete Imbiss-Meile.

Zum Tanz am See ließen sich am Sonnabend viele Gäste verleiten. Die Band „Kontur“ umrahmte ihre Musik mit Fackelschein und Laserlicht, bevor dann gegen 23 Uhr ein Höhenfeuerwerk den Abschluss des See-Wochen-Auftaktes bildete. Musik gab es aber auch an anderer Stelle. So lud ein tschechisches Bierfest an den Nordoststrand, und in Deutsch Ossig war die Rockband „Madrigal“ zu Gast bei der Milchbar von Martina und Bernd Otto.

Am Sonntag lockte der Hafen mit dem Sailingteam HaWei. Rund ums Segeln war allerlei zu erfahren – und auch direkt auf einem der Boote mitzufahren. Alles in allem hielt das Fest, was versprochen wurde. Hauptsächlich die unzähligen kleinen Rahmenprogramme der Vereine und Verbände, die Informationsprogramme und Besichtigungsmöglichkeiten trugen zu einem rundum gefallenden Wochenende bei.

Am Sonntag kamen zudem Feinschmecker auf ihre Kosten, als erneut Görlitzer Marmeladenmeisterschaften ausgetragen wurden. Den Geschmacksrichtungen wurden dabei keine Grenzen gesetzt. Begleitet wurde diese Verkostung von Marcin Pospieszalski, einem der bekanntesten Jazzmusiker Polens, und dem Berliner Jazzquartett Tarab Taksi. Die Musiker standen erstmals gemeinsam auf einer Bühne.

Die zweite See-Woche am Berzdorfer Großgewässer bot zum Auftakt auch ein E-Bike-Testival. Probefahren und Beratung inklusive war die Nachfrage bei Daniel Reichstein und seinem Little John Bikes nicht schlecht. Und mit Spannung erwartet hatte wohl so mancher Besucher auch die Vorführungen der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft. Die Görlitzer Mitglieder der Wasserwacht demonstrierten, wie sie bei Unfällen im Hafenbecken agieren.

Morgen beginnen nun die zahlreichen Beachvolleyball-Wettbewerbe. Der Freizeitcup ist längst ausgebucht, während sich Hobbysportler noch für Restplätze beim Firmencup und beim Vereinscup gruppenweise anmelden können. Freie Plätze gibt es gegenwärtig auch noch beim grenzübergreifenden, deutsch-tschechischen Nachwuchstrainingslager, einem kostenfreien Programm für 13- bis 17-Jährige während der gesamten See-Woche.

Das sportliche Finale am Abschlusswochenende wird am kommenden Sonntag das Ranglistenturnier des Sächsischen Sportverbandes Volleyball liefern, zum Teil besetzt mit Spielern aus der 1. Bundesliga. Wenn nur das Wetter so bleibt …

So geht es weiter mit der See-Woche (Auswahl)

Dienstag, 1. August

Nordoststrand: ganztags Nachwuchstrainingslager Beachvolleyball, von 18 bis 21 Uhr Freispiel für alle

Schloss Tauchritz: 19 Uhr, geistliche Bläsermusik zum Thema „Du siehst mich“ mit Pfarrer Wollstadt

Mittwoch, 2. August

Nordoststrand: wie Dienstag; ab 15 bis 20 Uhr Firmencup der Sparkassenversicherung Sachsen

Blaue Lagune: 14 bis 18 Uhr deutsch-tschechisches Nachwuchslager im Beachvolleyball

Deutsch Ossig: 15 Uhr, Diskothek mit Roland: Schlager und internationale Unterhaltung mit Live-Gesang. Veranstaltungsort ist die Milchbar von Martina und Bernd Otto

Donnerstag, 3. August

Nordoststrand: weitere Wettbewerbe; 14 bis 21 Uhr Turnier des CVJM

Blaue Lagune: wie Mittwoch

Deutsch Ossig: „Zauberhaftes Dinner in der Milchbar“, ab 18 Uhr gibt es in der Bar Otto ein 3-Gänge-Menü mit Magie-Show. Einige Plätze sind noch zu haben, Bestellungen möglich über Telefon 0172 8595079

Freitag, 4. August

Nordoststrand: vormittags Nachwuchslager; 14 bis 21 Uhr VfB Görlitz Vereinscup; ab 21 Uhr gibt es den Chill-out-Abend mit Lounge-Musik, veranstaltet von „Beach & Soul“

Sonnabend, 5. August

Nordoststrand: Profiturnier Sparkassenverband; ab 21 Uhr gibt es die Radio Lausitz Beach Party; Veranstalter ist hier das Team „Beach & Soul“

Blaue Lagune: wie Mittwoch

Sonntag, 6. August

Nordoststrand: 9 bis 16 Uhr Profiturnier des sächsischen Sportverbandes; 16 Uhr Siegerehrung

Deutsch Ossig: 9 bis 11 Uhr, Wochenausklang auf der Wiese mit einem „Frühstück am See“. Reservierungen bis 3.9. erforderlich per Mail: seeeuropastadt-goerlitz.de

Deutsch Ossig: 10.30 Uhr, Open-Air-Gottesdienst, im Anschluss erklingt Livemusik mit Tillmann. Veranstalter ist hierbei der Görlitzer esta e.V., als Veranstaltungsort dient der Garten der Milchbar Otto

Deutsch Ossig: Den musikalischen Schlusspunkt setzen der Pianist Dominik Lewicki aus Wroclaw und die Akkordeonistin Joanna Lewicka aus Zgorzelec mit einer Spezialausgabe „Klassik am See“

zur Startseite