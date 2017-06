Eine Woche nach Paul Das Sturmtief hinterließ auch im Haselbachtal reichlich Arbeit und Schäden. Der Bischheimer Park ist noch gesperrt.

Der Bischheimer Park ist für die nächsten Tage und Wochen gesperrt. Zu viele lose Äste und quer stehende Bäume müssen noch beseitigt werden. Auch die Naturbühne Reichenau hat es schwer getroffen. Ein Glück, dass zurzeit keine Vorstellungen laufen, man hätte sie sonst absagen müssen. © Matthias Schumann

Die meisten Ortslagen des Haselbachtales sind mittlerweile beräumt. Das war nötig, denn an vielen Orten drohten seit Sturmtief Paul in der letzten Woche erhebliche Gefahren. Herunterhängende Äste und umstürzende Bäume kann Bürgermeisterin Margit Boden nun nicht mehr sehen. Sie verfolgen sie bis in den Feierabend. Der war ohnehin stark eingekürzt in den letzten sieben Tagen. Denn das Haselbachtal hatte ebenfalls ähnlich viel abbekommen wie die Region um Pulsnitz und Königsbrück. Das Unwetter zog eine Schneise, die es in sich hatte. „Zehn Minuten Sturm, zehn Wochen aufräumen. So wird es wahrscheinlich werden“, sagt das Gemeindeoberhaupt.

Ganze 22 Einsätze mussten die Feuerwehrleute des Tals am 22. Juni und kurz darauf fahren. Unermüdlich waren sie im Einsatz „Ein dickes Lob an die Kameraden. Und auch an meine Gemeindemitarbeiter. Leider traten viele von ihnen am Montag ihren wohl verdienten Jahresurlaub an“, erzählt Margit Boden. Da tat guter Rat Not und man freute sich über jede zusätzliche helfende Hand. Planbar sind Katastrophen bekanntlich nicht. Auch sie selbst wäre eigentlich am letzten Donnerstag gar nicht zu Hause gewesen, sondern bei einer Weiterbildung. Wegen einer Trauung hatte die Bürgermeisterin diese abgesagt. „Es ging übrigens um Katastrophenschutz“, sagt sie.

Strom längere Zeit ausgefallen

Die Katastrophe daheim im Haselbachtal wurde dann leider bittere Realität. Auch die Enso war verstärkt am Kämpfen. Überall gleichzeitig – das ging allerdings nicht. In mehreren Ortsteilen war deshalb der Strom länger ausgefallen. Bei Bäcker Garten in Gersdorf blieben beispielsweise die Öfen kalt am Freitag darauf. Unzählige Privatleute klagten über zerstörte Jalousien, Terrassendächer und verwüstete Gärten durch tennisballgroße Hagelkörner und den Sturm. „Ich kenne keine einzige Familie, bei der überhaupt nichts passiert ist“, so Margit Boden. Noch immer rufen die Einwohner in der Gemeinde an.

Außerdem geht es nun weiter ans Eingemachte. Überall liegen massenweise umgekippte oder gespaltene Bäume herum. „Und da haben wir bislang nur den öffentlichen Raum beräumt, so gut es ging. Im Wald sind wir noch gar nicht weiter vorgedrungen.“ Vor allem den Bischheimer Park hat es arg gebeutelt. Er ist seitdem gesperrt. „Wir mussten das tun, damit hier niemand zu Schaden kommt“, so die Bürgermeisterin. „Und wir bitten wirklich, dass alle die aufgestellten Schilder beachten.“ Am Mittwochmorgen begannen Gemeindearbeiter mit dem Zersägen der größeren Baumstämme. Was noch überall in den Baumkronen hängt, ist lange nicht erfasst. „Wir hatten den Park gerade schön auf Vordermann gebracht. Es ist wirklich ärgerlich“, so Boden.

Auch Kita betroffen

Auch die Spielplätze der Kindertagesstätten mussten zeitweise gesperrt werden, da man die Gefahr nicht mit einem Blick abschätzen konnte. Mittlerweile sind sie wieder freigegeben. Doch selbst nach der Beräumung der vielen umgestürzten Bäume und abgebrochenen Äste kann man nicht restlos sicher sein. „Wir waren insgesamt sehr froh, dass beim Sturm keine Personen verletzt wurden. Das war das wichtigste“, so die Bürgermeisterin. Die Zerstörung an Gebäuden wiegt dabei umso schwerer.

In die Gersdorfer Schule hatte es ein größeres Loch ins Dach gerissen. In Reichenbach war eine alte Eiche am Sportplatz, auf ein Mehrfamilienhaus und das daneben geparkte Auto gefallen. Das Bischheimer Bad konnte glücklicherweise schon kurz nach dem Sturm wieder öffnen. Auch Dank der Kamenzer Wasserwacht, die fleißig beim Aufräumen geholfen hat. „Ich habe viele fähige Leute um mich, die auch mal selber mitdenken. Darauf bin ich stolz“, so Margit Boden. Und sie gibt das Lob an alle anderen Helfer dieser schlimmen Tage weiter. Beim Job Center hat sich die Gemeinde mittlerweile vier Maßnahmen für die nächsten Monate gesichert, um den eigenen Personalstamm auszubessern. Das ging recht unkompliziert.

Landkreis will Schaden begutachten

Nicht sehr beachtet hingegen fühlte sich die Gemeinde durch das Landratsamt. „Das Auge des Landrates reicht wohl nicht bis zu uns in Haselbachtal“, sagt Margit Boden verärgert. „Nicht einmal wurde bis heute angerufen, nachgefragt oder gar Hilfe angeboten, obwohl es sich schnell verbreitete, wie arg es unsere Region erwischt hat.“ Glücklicherweise hätten viele Forstunternehmen mit ihren Geräten und auch die Kamenzer Kommunalen Dienste mit angepackt. Landrat Michael Harig (CDU) will so schnell wie möglich mit den betroffenen Gemeinden sprechen, sagt er auf SZ-Anfrage am Dienstag am Rande eines Termins in Laußnitz. „Wir schicken Leute raus, die den Schaden begutachten sollen.“ Dann müsse besprochen werden, wie man weiter verfahre. Einen Fonds beim Landkreis für solche Katastrophenfälle gäbe es nicht. „Wir müssen dann gegebenenfalls Gespräche mit der Staatskanzlei führen, um weiter zu kommen“, sagt der Landrat. (mit SZ/pre)

