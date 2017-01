Eine Woche freie Fahrt in Bernbruch Da die Witterung derzeit keinen Wasserleitungsbau zulässt, muss auch keine Straße dicht sein.

Kamenz. Fleischermeister Holger Imbach hatte sich jetzt an die SZ gewandt. „Warum ist die Nordstraße in Bernbruch gesperrt, wenn gar nicht gebaut wird?“ Er nahm damit auf den dritten Bauabschnitt bei der Errichtung des Trinkwasseranschlusses für das Grundstück der Deutsche Accumotive GmbH & Co. KG Bezug. Die ersten beiden waren im vergangenen Jahr abgeschlossen worden. Der dritte sollte am 6. Januar beginnen und am 30. Juni enden.

Nun hat die Ewag Kamenz als bauausführendes Unternehmen auf die Wetterlage reagiert. „Aufgrund der Wetterprognose wird die Straßensperrung in der Ortslage Bernbruch ab dem 10. Januar um 9 Uhr zunächst wieder aufgehoben“, heißt es. Dies betrifft damit auch die Anfahrt von Liebenau aus, was Umleitungen erspart. Am Montag, dem 16. Januar, werde über den Fortgang der Bauarbeiten entschieden. „Möglicherweise wird dann die Straßensperrung der Nordstraße kurzfristig wieder aufgenommen“, so die Ewag. (SZ)

