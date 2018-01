Eine WM-Medaille fehlt noch in der Sammlung Tim Sebastian, Sieger bei den World Games Sportakrobatik, möchte eine WM-Medaille gewinnen.

Tim Sebastian (re.) gewann mit seinem Partner Michail Kraft im Sommer Gold bei den World Games für die deutschen Sportakrobaten. © Sebastian Schultz

Welcher war Ihr schönster sportlicher Moment 2017?

Das war definitiv der Sieg bei den World Games im Sommer. Diesen Moment kann man nicht beschreiben – auch ein halbes Jahr später ist das noch unfassbar für uns. Dieser größte Erfolg unserer Karriere war hoffentlich auch ein Beitrag, dass Sportakrobatik olympisch wird. Auf jeden Fall haben die Wettkämpfe in Wroclaw den Akrobaten viel Lob eingebracht.

Wer hat Sie 2017 am meisten beeindruckt?

Sehr begeistert hat mich Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter. Ich kenne ihn persönlich, zu seinen Dresdner Zeiten sind wir auf derselben Schule gewesen. Das war schon klasse, wie er erst deutschen Rekord geworfen hat und später Weltmeister wurde. Zum anderen hat mich Turnerin Pauline Schäfer beeindruckt. Es war super, wie sie zu 100 Prozent ihre Übung am Balken geturnt hat und damit Weltmeisterin geworden ist.

Was soll Ihnen 2018 bringen?

Unser sportlicher Höhepunkt ist in diesem Jahr natürlich die Weltmeisterschaft im April in Antwerpen. Dort wollen mein Partner Michail Kraft und ich eine Medaille gewinnen. Nach zweimal EM-Bronze fehlt uns eine WM-Plakette noch in der Sammlung.

