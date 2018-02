Eine Wirtin auf dem Narrenthron Für eine Geisingerin hat sich ein Traum erfüllt. Mit ihrem Freund steuert sie auf den närrischen Höhepunkt der Saison zu.

Alexander Meinert und Nicole Henker regieren als Prinz Alexander I. und Prinzessin Nicole I. das närrische Geising. © Egbert Kamprath

Geising. Alexander Meinert und Nicole Henker strahlen übers ganze Gesicht. Sie sehen glücklich aus und sind es auch. Die Rolle des Prinzenpaars ist ihnen auf den Leib geschneidert. Seit vorigen November herrschen sie über die Geisinger Narren. Seitdem haben die beiden bereits viele schöne Momente erlebt. „Für mich war das die Krönung im November“, sagt die 30-Jährige.

Die fand am Ende der Prunksitzung statt. Zu Musik aus dem Musical „König der Löwen“ lief ein Film auf der Bühne, der verschiedene Tiere zeigte. Nicole Henker kam als Fuchs verkleidet auf die Bühne, ihr Freund hatte sich ein Bärenkostüm angelegt. Als der Faschingspräsident ankündigte, dass hier das neue Prinzenpaar steht und beide die Masken abnahmen, tobte der Saal. „Das war für mich der schönste Moment.“ Als mögliche Prinzessin stand Nicole Henker schon lange auf der Liste der Narren. Denn sie ist keine Unbekannte. Mehrmals stand sie mit ihrer Gruppe auf der Bühne. Ihren ersten Auftritt hatte sie 1999. Und auch sonst ist die Restaurantfachfrau vielen Geisingern bekannt. Nicole Henker hat 2014 das Restaurant „Zum Schauhübel“ von ihrem Vater übernommen. Doch trotz der vielen Arbeit blieb sie dem Fasching treu. Denn hier wollte sie noch Karriere machen. „Ich habe mich schon vor Jahren als Prinzessin ins Gespräch gebracht“, sagt sie. Allerdings formulierte sie auch Bedingungen. Das Amt wollte sie erst antreten, wenn sie einen festen Freund hat und wenn’s eine besondere Saison gibt.

„Der frühere Präsident hat das nicht vergessen und mich immer wieder gefragt.“ Gut viermal hat sie ihn vertröstet. Zum Umzug im vorigen Jahr bekam er ihre Zusage. Doch der Präsident zierte sich, erinnert er sich. „Für die 70. Saison gab es noch andere Bewerber.“ Doch die konnte Nicole Henker letztlich ausstechen. Im Sommer erhielt sie die Zusage. Und auf die war auch Alexander Meinert, ihr Freund, gefasst. Ihn hatte sie vor knapp vier Jahren beim Fußballgucken in ihrem Restaurant kennengelernt. Danach wurden die Geisingerin und der Altenberger ein Paar. Alexander Meinert zog nach Geising, lebte sich ein. Ganz unvertraut war ihm das Städtchen und seine Traditionen nicht. Denn in der Vergangenheit hatte er Prunksitzungen und die Umzüge besucht. Mehr war aber nicht. Deshalb hatte er eine Ahnung, was es heißt, Prinz zu sein.

Bis jetzt lief es aber sehr gut. „Der Fasching ist wie eine große Familie“, sagt er. „Wir wurden wunderbar aufgenommen.“ In seiner Rolle als Prinz fühle er sich sehr wohl, sagt der 29-Jährige, der Verfahrenstechniker für Kunststoffe und Kautschuktechnik ist und als stellvertretender Produktionsleiter beim Kunststoffverarbeiter Bergiplast in Dohma arbeitet. Der technische Sachverstand, den er berufsbedingt hat, ist sehr hilfreich, um den Prinzenwagen zu bauen, mit dem das Paar am großen Faschingsumzug am Sonntag teilnehmen wird. Seit Dezember werkelt er mit mehreren Kumpels an dessen Ausgestaltung. Obwohl er nicht verraten will, wie der Prinzenwagen aussehen wird, gilt es als ausgemacht, dass dort Tiere dargestellt werden. Schließlich lautet das Motto „Tierisches Geising“. „Ich hoffe, dass es am Sonntag nicht zu kalt wird und die Pneumatik nicht versagt“, sagt Alexander Meinert. Denn auf dem Wagen soll sich einiges bewegen. Das geht aber nur, wenn die Flüssigkeit in den Schläuchen nicht einfriert. Doch bevor Alexander Meinert und Nicole Henker als Alexander I. und Prinzessin Nicole I. ihren Wagen besteigen, werden sie mit den Geisingern und ihren Gästen am Freitag und Sonnabend noch zwei weitere Prunksitzungen halten. Dort werden sie ihnen auch erklären, wie sie zum Thema gekommen sind. „Viele unserer Ortsnamen leiten sich von Tieren ab“, sagt Nicole Henker und zählt auf: Rehefeld, Bärenstein, Oberbärenburg, Hirschsprung, Falkenhain… Und Alexander Meinert freut sich auf das Bühnenprogramm, zu dem Tänzerinnen, Superhelden, Käpt’n Blaubär und ein Team aus der Arztserie „In aller Freundschaft“ erwartet werden. Da gibt es viel zu lachen, sagt er. Und lächelt.

