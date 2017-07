Eine wirklich unvergessliche Nacht Tausende Kerzen flackerten Sonnabendnacht im Garten des Klosters St. Marienstern. Und die Besucher wurden Teil des Ganzen.

Bazena Nawack war Sonnabendnacht aus Kamenz nach Panschwitz gekommen und half beim Entzünden der Kerzen. © Jonny Linke

Was für ein Flair! Tausende brennende Kerzen und dahinter diese Kulisse! Das Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau. Diese Nacht wird in Erinnerung bleiben; die „Nacht der 1 000 Lichter“ im Kräutergarten des Klosters am Sonnabend. Das Wetter dazu war optimal. Ein lauer Sommerabend mit knapp 20 Grad sorgte dafür, dass die Besucher entspannt diese ungewöhnliche Nacht genießen konnten. Noch im Tageslicht waren die Ersten am Kräutergarten angekommen und bestaunten die verschiedenen Pflanzen und Beete. Aber natürlich entfaltete das Ganze erst mit dem Einbruch der Dunkelheit seinen kompletten Zauber. Dann wurde auch deutlich, welche Motive die Kerzen jeweils ergaben. Wie die Lutherrose zum Beispiel, ein Motiv zum Katholiken-Tag in Dresden von 1997 oder auch ein Bild aus den Harry-Potter-Geschichten. Wunderbare große und kleine Kunstwerke strahlten.

Und die Besucher waren begeistert. Auch aus Dresden hatten sich etliche Neugierige auf den Weg nach Panschwitz gemacht. Susanne Wauer zum Beispiel: „Wir waren schon mehrmals das Kloster ansehen, doch konnten dieses Jahr endlich das erste Mal zur Nacht der 1000 Lichter kommen“, schwärmte die 53-Jährige. Fasziniert war auch Adelheit Bundel, die aus Ebersbach-Neugersdorf angereist war. „Ich habe durch Freunde von dieser Veranstaltung erfahren“, verrät die 66-Jährige. Wobei viele Besucher selbst Teil dieser wunderbaren Nacht wurden. Denn sie halfen mit, die zahllosen Kerzen und Teelichte zu entzünden.

Besondere Atmosphäre

Bazena Nawack aus Kamenz war eine von ihnen. Mit ruhiger Hand und viel Gleichgewichtssinn kauerte sie bei einem Motiv der US-Zeichentrickserie „Die Simpsons“ und entfachte Kerze für Kerze. „Ich bin spontan und absolut überrascht, wie schön es aussieht – man kann hier trotz der vielen Menschen schon während des Anzündens der Kerzen komplett abschalten und die Ruhe und Atmosphäre genießen“, war die 30-Jährige begeistert.

Dennoch: neben dem Lob gab es auch zwei immer wiederkehrende Kritikpunkte etlicher Besucher. So hatten viele Probleme, die ausgeschilderten Parkplätze zu finden, hieß es immer wieder – hinzu kam die aktuelle Straßenbaustelle in Panschwitz-Kuckau, die vielen die Anreise erschwerte. Ebenso kritisierten nicht wenige Gäste, dass die Eintrittspreise mit sieben Euro für Erwachsene recht deutlich ausfallen.

Trotzdem: Das Flair dieser einmaligen Kulisse aus Tausenden brennenden Kerzenmotiven und dem berühmten Kloster im Hindergrund versöhnte letztlich alle. Es bleibt eine wirklich unvergessliche Nacht. Diese „Nacht der 1000 Lichter“ im Kräutergarten des Klosters St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau.

