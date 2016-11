Eine wie Hambüchen In Turnerkreisen gilt Kim Janas als riesiges Talent. Wenn nur diese Verletzungen nicht wären.

Schon wieder in Behandlung: Kim Janas und die Verletzungen... © dpa

Sie humpelte mit bandagiertem Knie in die Lausitz-Arena, und mit traurigem Blick schaute Kim Janas den Kolleginnen beim Training zu. Eine erneute Verletzung verhindert den Start der 16-jährigen Stuttgarterin am Sonnabend beim Weltcup in Cottbus am Stufenbarren. In der Qualifikation hatte sie mit dem zweiten Platz nach perfekter Übung nach eineinhalbjähriger Verletzungspause noch ein glänzendes Comeback gegeben. Doch gleich nach der Landung spürte sie erneut Schmerzen im rechten Knie. „Noch besteht aber die Hoffnung, dass es nicht wieder ein Kreuzbandriss ist“, sagte Cheftrainerin Ulla Koch.

Die Karriere von Kim Janas war geprägt von Siegesserien im Jugendalter, sie gilt als Talent wie einst Fabian Hambüchen. 13 von möglichen 15 Meistertiteln holte sie zwischen 2011 und 2013, turnte schwieriger und sauberer als die meisten Erwachsenen. Doch schon vor dem Eintritt in die Eliteklasse stellten sich Verletzungsprobleme ein. Erst ein Kreuzbandriss im rechten Knie, bei der EM 2015 dann auch der Riss des linken Kreuzbandes. In der Heilungsphase folgte eine komplizierte Ellenbogenverletzung. Vor acht Wochen beklagte die deutsche Hoffnungsträgerin erneut einen Kapselriss im rechten Knie.

Bereits vor Jahren legte Janas ihr Ziel fest: „Ich will Olympiasiegerin werden.“ Ob sie daran immer noch glaube? „Dieses Ziel wird immer bleiben“, sagte sie nach der Qualifikation mit Tränen in den Augen.

Vielleicht sei der Körper den Dauerbelastungen aber gar nicht gewachsen, sagte Ulla Koch. Die Gene könnten daran Anteil haben. „Auch ihre Mutter hat Kreuzbandrisse erlebt“, sagte Koch. Jahrelang war die frühere Leistungsklasse-Turnerin die Trainerin ihrer Tochter in Halle/Saale, ehe diese an den Stützpunkt Stuttgart wechselte.

Überhaupt entstammt Kim Janas einer sportlichen Familie. Ihr vietnamesischer Vater ist Großmeister im Kung-Fu. „Und auch die Großeltern habe alle Sport getrieben“, sagte Janas. Kein Wunder also, dass sie schon mit fünf Jahren Elemente wie Flickflack und freies Rad beherrschte und schon mit sechs Jahren an einer Landesmeisterschaft teilnahm. (dpa)

zur Startseite