Eine Weltmacht wird 70 Geboren in blutigen Unruhen hat sich Indien an die Spitze gekämpft. Nur die Gründerväter würden das Land nicht mehr wiedererkennen.

Mit einer Militärparade feiert Indien an diesem Dienstag den 70. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Premierminister Narendra Modi hat alle Inder aufgerufen, das Datum zum „Tag der Entschlossenheit“ zu machen. Jeder solle in den nächsten fünf Jahren etwas gegen Armut, Korruption, Terrorismus und ethnische Konflikte tun.

Das Land hat mit massiven Problemen zu kämpfen. Großstädte drohen an der Luftverschmutzung zu ersticken. Die Infrastruktur kann nicht mit Bevölkerungswachstum und Wirtschaftsentwicklung mithalten. Über 1,2 Milliarden Menschen leben dort inzwischen. Aber nur 60 Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu einer Toilette. Die Unterdrückung von Frauen gehört noch immer zum Alltag. Ethnische Konflikte zwischen Hindus auf der einen und Muslimen und Christen auf der anderen Seite bestimmen die Schlagzeilen. Die Auseinandersetzungen werden vor allem von der extremen Hindu-Rechten befeuert, zu denen Kritiker auch Modis Indische Volkspartei zählen. Dem Premier selbst wird vorgeworfen, als Ministerpräsident des Bundesstaats Gujarat bei Massakern an Muslimen untätig geblieben zu sein.

Indien steht auch vor gewaltigen Herausforderungen bei der Armutsbekämpfung. Rund ein Drittel der Inder verdient unter zwei Dollar am Tag, während das Land gleichzeitig weltweit die meisten Millionäre und Milliardäre beheimatet. Trotz der Probleme belegt Indien Spitzenpositionen in Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft. Indische Konzerne gehen weltweit auf Einkaufstour, haben sich etwa die britischen Autobauer Jaguar und Land Rover ebenso einverleibt wie einige deutsche Stahlwerke, darunter auch ein altes Kombinat in Eisenhüttenstadt.

Dass Indien den Sprung vom Entwicklungsland zur Großmacht schaffen würde, war am 15. August 1947 nicht absehbar, als Indiens erster Premier Jawaharlal Nehru vereidigt wurde. Nehru, ein Anhänger Mahatma Gandhis, strebte ein Indien an, in dem alle Religionen koexistieren und das mit seinen Nachbarn in Frieden auskommen sollte. Doch der Geburtsfehler der Staatsgründung verfolgt den Subkontinent bis heute. Die Kolonialherren teilten Britisch-Indien in Pakistan und die Indische Union auf. Ein beispielloser Bevölkerungsaustausch entlang religiöser Grenzen setzte ein, über eine Million Menschen fiel blutigen Unruhen zum Opfer.

Der 1947 aufgeflammte Streit der Bruderstaaten um die strategisch wichtige Region Kaschmir ist der derzeit älteste ungelöste Konflikt der Erde. Auch deshalb hat Indien stark aufgerüstet und ist nun die viertstärkste Militärmacht der Welt – ohne imperiale Ambitionen. In Kontinentaleuropa oft unbemerkt, wächst mit Indien eine weiche Weltmacht in Südasien heran, an der im 21. Jahrhundert niemand mehr vorbeikommen wird.

Nur die Gründerväter des unabhängigen Indiens würden ihr Land heute wohl kaum noch wiedererkennen. (SZ/two)

