Eine-Welt-Laden macht weiter Im April stand das bunte Geschäft am Bautzener Fleischmarkt vor dem Aus. Jetzt gibt es eine erfreuliche Wende.

Cornelia Natusch vor dem Eine-Welt-Laden Bautzen. Das Geschäft hat dank engagierter Helfer nun wieder eine Zukunft. © Uwe Soeder

An diesem Mittwoch ist der Weltladen noch geschlossen, aber ab Juni öffnet er wieder an allen Wochentagen. „Der Eine-Welt-Laden wird weiter bestehen“, sagt Conny Natusch erleichtert. Anfang des Jahres waren der Koordinatorin des Geschäftes mit den fair gehandelten Produkten die Kosten über den Kopf gewachsen. Vor allem die Personalkosten ließen sich nicht mehr stemmen. Conny Natusch suchte sich im Mai einen anderen Job. Den Weltladen hielt sie mit drei weiteren Frauen in ihrer Freizeit am Laufen. Allein der Mittwoch konnte nicht abgedeckt werden.

In der Zwischenzeit haben sich viele Bautzener bei Conny Natusch gemeldet, die das Lädchen unterstützen wollen. Sieben Frauen teilen sich jetzt ab Juni in die Öffnungszeiten rein und stehen ehrenamtlich hinter dem Verkaufstresen. Die Freiwilligen, von denen einige im Ruhestand sind, gehe es weniger darum, für sich eine Beschäftigung zu finden, sondern es sei ihnen einfach wichtig, dass der Laden in der Stadt bleibt, sagt Conny Natusch.

Weltläden bieten Lebensmittel, Schmuck, Geschenke und Kleidung zu fair gehandelten Preisen. Den Geschäften geht es nicht um Gewinn, sondern darum, dass die Produzenten aus wirtschaftlich schwachen Ländern möglichst nicht ausgebeutet werden. Die meisten Eine-Welt-Läden funktionieren deshalb nur durch ehrenamtliches Engagement. (SZ/ma)

www.weltladen-bautzen.de

