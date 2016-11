Eine Waschanlage gegen Keime Damit sich Patienten nicht mit Erregern infizieren, ist Sauberkeit besonders wichtig. Das Freitaler Klinikum rüstet deshalb auf.

Freital. Wer in einem Krankenhaus Hilfe sucht, der will keinesfalls noch zusätzlich krank werden. Damit sich Patienten nicht mit Erregern infizieren, hat der Infektionsschutz auch im Klinikum Freital eine hohe Priorität. Das gilt auf Station genauso wie für die Gerätschaften, mit denen etwa Darm, Lunge und Magen untersucht werden. Um zu verhindern, dass sich die Patienten durch eine Spiegelung mit Erregern anstecken, werden die dafür verwendeten Endoskope speziell aufbereitet. Das Klinikum Freital hat den Bereich, in dem diese gereinigt werden, jetzt modernisiert und umgebaut.

So steht ab sofort ein drittes Reinigungs- und Desinfektionsgerät zur Verfügung.

Wie die beiden anderen auch, desinfiziert es ähnlich einer vollautomatischen Waschmaschine die Endoskope mit speziellen Reinigungslösungen. Das Gerät hilft, das größere Aufkommen an Endoskopen durch den in diesem Jahr erweiterten Fachbereich für Lungenheilkunde besser zu bewältigen. Außerdem ist der bisherige Aufbereitungsraum um den Nachbarraum erweitert worden. „Dadurch sind nun auch die baulichen Voraussetzungen für eine strikte Trennung von ’unrein‘ nach der Untersuchung und ’rein‘ nach der Aufbereitung gegeben“, erklärt Dr. Wolfgang Schimming, Chefarzt der Medizinischen Klinik I. Im Zuge des Umbaus wurde auch die Lüftungsanlage gegen ein modernes und leistungsfähigeres Aggregat ausgetauscht, womit sich auch die Arbeitsbedingungen für das Personal verbessert haben.

Durch das Gesundheitsamt werden die Endoskope regelmäßig mikrobiologisch auf verbliebene Keime untersucht. Beanstandungen habe es bisher noch nie gegeben. Tendenziell wird in der Funktionsdiagnostik zunehmend auf Einmalartikel gesetzt. Geräte wie Endoskope, die etwa 40 000 Euro wert sind, müssen aber nach wie vor aufbereitet werden.

