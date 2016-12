Eine von noch 42 64 Flüchtlinge bekamen Unterkunft in Radebeul. Abgelehnte Asylbewerber sind verschwunden oder klagen.

Jada Temnawo aus Eritrea hat eine Bundesfreiwilligenstelle in der Radebeuler Kita Thomas Müntzer bekommen. © Norbert Millauer

Die schmale Frau mit den tiefdunklen Haaren und den blendend weißen Zähnen steckt inmitten der Jungen und Mädchen in der Elefantengruppe. So heißt die Kindergruppe in der Kita Thomas Müntzer in Radebeul-Mitte, in der Jada arbeitet.

Die 32-jährige Frau stammt aus Eritrea. Jenem Land am Roten Meer zwischen Sudan im Norden und Äthiopien im Süden. Hungersnöte, Frauenunterdrückung haben Jada 2015 übers Mittelmeer nach Italien fliehen lassen. Ihr Mann hat sie verlassen. Ihre gemeinsamen drei Kinder hat er mitgenommen. Sie möchte die Kinder gern nach Deutschland nachholen. Sie vermisst sie, sagt Jada, die hier alle Gitta nennen, weil sich das einfacher spricht.

Jada hat richtig Glück gehabt. Über Bayern ist sie nach Sachsen und Radebeul gelangt. Zusammen mit weiteren fünf Frauen durfte sie die Wohnung im katholischen Pfarramt in der Borstraße beziehen. Sie wurde schnell angehört und es wurde schnell entschieden. Sie darf bleiben – zumindest für drei Jahre. Und, vielleicht das Wichtigste: Sie hat eine Arbeit – nach dem Deutschkurs am Vormittag anschließend von 14 bis 17 Uhr in der Radebeuler Kita. „Sie spielt ausdauernd und liebevoll mit den Kindern, hilft beim Waschen und Ankleiden. Die Kinder mögen sie“, sagt Carina Künzelmann. Die Erzieherin hat die Integrationsbegleitung für Jada und eine weitere Frau aus Eritrea übernommen.

Jada sagt, dass sie gut kochen kann. Hier würde sie gern eine Ausbildung zur Kindergärtnerin absolvieren. Ob daraus etwas wird, ist noch ungewiss. Im Januar endet ihr Bundesfreiwilligenjahr in der Radebeuler Kita, für den sie zum Hartz-IV-Satz monatlich etwa 350 Euro Taschengeld bekommt.

Manssur, Anfang 30, Taxifahrer aus Syrien, hat noch keine Arbeit, aber in anderer Hinsicht Glück gehabt. Im November 2015 nach Deutschland gekommen, im Juni 2016 nach Coswig, im Juli 2016 durfte er seine Familie nachholen. Seine zwei größeren Kinder gehen in Integrationsklassen zur Schule, der Jüngste in den Kindergarten in Coswig.

Die Eltern besuchen den Deutschkurs. Sie haben eine Patenfamilie in Coswig. Deren Kinder spielen oft mit den neuen syrischen Freunden. Manssur würde gern hier in Deutschland den Führerschein machen und als Taxifahrer arbeiten. Die Familie lebt von Hartz-IV-Bezügen und von Kindergeld.

Ähnlich geht es Mohamed und seiner Frau. Der 25-Jährige stammt aus Aleppo in Syrien. Seine Frau ist hier in Coswig schwanger geworden. Jetzt wohnen beide in Radebeul und besuchen den Deutschkurs. Mohamed ist Techniker und hat möglicherweise eine Chance, bei einer hiesigen Firma einen Job zu bekommen, sagt Nagy Hussein, Radebeuls Flüchtlingskoordinator. Bislang leben Mohamed und seine Frau von Hartz IV.

Jada, Manssur und Mohamed gehören zu jenen Flüchtlingen, die zumindest den Status bekommen haben, drei Jahre hier bleiben zu dürfen. Danach wird weiter geschaut, wie die Situation in ihrem Heimatland ist und ob ihnen weiter Asyl gewährt wird.

Jasmin Rodig von der Produktionsschule Moritzburg ist für 150 Asylbewerber in Radebeul, Moritzburg, Radeburg und Coswig die Ansprechpartnerin. Sie sagt, dass die Verfahren bis zum Interview inzwischen wesentlich kürzer geworden sind. Derzeit dauere es etwa einen Monat bis zur Anhörung. Von den 64 Flüchtlingen in Radebeuler Wohnungen – die Bewohner des Heimes an der Kötitzer Straße wurden nach dem Brand im März 2016 im Kreis umgesiedelt – hätten etwa drei Viertel einen positiven Bescheid bekommen. Den für das dreijährige Bleiberecht.

Das andere Viertel sei verschwunden oder habe sich einen Anwalt gesucht und klage gegen die Entscheidung. Von den einst hier untergekommenen sechs Frauen aus Eritrea habe eine ein Kind bekommen. Sie und zwei andere seien weggezogen. Abgeschoben worden wäre, so Jasmin Rodig, ihres Wissens von den hiesigen Flüchtlingen noch niemand.

Auf die Nachfrage, ob es auch nennenswerte Kriminalität unter den von der Diplomsoziologin betreuten Flüchtlingen gibt, sagt sie, dass etwa sieben Prozent der eingewanderten Menschen eine Straftat begangen hätten. Jasmin Rodig: „Schwarz fahren mit der Straßenbahn oder der S-Bahn und kleinere Diebstähle.“ Wer erwischt werde, müsse die Strafe von seinem Hartz-IV-Geld abstottern.

Die Flüchtlinge in Radebeul sind alle in Wohnungen untergebracht. Sie kommen zumeist aus Afghanistan, Syrien, Pakistan und Eritrea.

zur Startseite