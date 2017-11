Eine Verletzte nach Wohnungsbrand Die 81-jährige Bewohnerin musste wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Feuer in der Küche war schnell gelöscht. © Egbert Kamprath

Die Sirenen heulten am Sonnabend gegen 20 Uhr in Geising. Die Feuerwehr wurde zu einem Küchenbrand an den Kuhnauweg gerufen. Das Feuer rund um den Herd war schnell gelöscht. Die 81-jährige Mieterin der Wohnung wurde jedoch mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Zum Glück war eine Fußgängerin auf den Rauchgeruch aufmerksam geworden und hatte rechtzeitig die Feuerwehr alarmiert. Bei vielen Feuerwehrleuten kam angesichts der Hausadresse die Erinnerung wieder. 1994 hatte es an gleicher Stelle eine schwere Gasexplosion gegeben, bei der die beiden Bewohner wie durch ein Wunder unverletzt blieben. Vom Gebäude war nur eine Ruine übrig. (ek)

