Eine Verletzte nach Pkw-Crash In Pirna-Copitz kollidieren zwei Fahrzeuge auf einer Kreuzung. Die Unfallverursacherin hatte offenbar das Ampel-Rot ignoriert.

© SZ

Nach einem Zusammenprall zweier Pkws auf der Kreuzung nahe dem Brauhaus „Zum Gießer“ in Pirna-Copitz ist am Morgen eine Frau verletzt worden. Nach Erkenntnissen der Polizei war die 35-jährige Fahrerin in einem Toyota Corolla Verso gegen 8.45 Uhr die Lohmener Straße aus Richtung Pirna Zatzschke stadteinwärts unterwegs. Instinktiv einem vor ihr in die Basteistraße einbiegenden Pkw folgend, fuhr sie an der Ampelkreuzung geradeaus in Richtung Stadtzentrum – allerdings offenbar bei „Rot“. Dabei nahm sie einem Renault Scénic, mit dem 49-jährige Frau aus Lohmen von Basteistraße in Richtung Pirna-Mockethal bzw. Dorf Wehlen auf der Wehlener Straße unterwegs war und die den Ermittlungen zufolge „ Grün „ hatte die Vorfahrt.Die ebenfalls aus Lohmen stammende Toyota-Fahrerin musste von Notarzt und Rettungsdienst versorgt und ins Klinikum gebracht werden. Die Renault-Fahrerin blieb unverletzt und kam ebenso wie ihr Beifahrer mit dem Schrecken davon. An beiden Fahrzeugen ist insgesamt etwa 10 000 Euro Sachschaden entstanden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr in Copitz umgeleitet. Dadurch geriet dieser geringfügig ins Stocken.

zur Startseite