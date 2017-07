Eine Vase für den Fasanengarten Nicht nur in das Barockschloss hat der Freistaat seit der Wende Millionen investiert. Auch die Fasanerie wird Stück für Stück wiederhergestellt.

Wolfram Striegler, Dieter Vogt und Jörg Weitzenmann (v.l.n.r.) von der Firma Vogt Naturstein und Denkmalpflege aus Roitzschen haben am Dienstag eine über zwei Meter hohe barocke Großvase aufgestellt.

Ursprünglich hatte diese große Vase wohl zwei Henkel.

Der Venusbrunnen am entschlammten Kanal soll saniert werden.

Langsam schwebt der Deckel am Kranhaken über das gerade aufgestellte birnenförmige Unterteil der barocken Großvase. Vorsichtig fädelt Wolfram Striegler von der Firma Vogt Naturstein und Denkmalpflege das schwere Sandsteinteil auf den in die Höhe ragenden Metallstift. Passt. Noch ein prüfender Blick, dann schraubt der Mann eine Mutter auf das Gewinde der nur noch ein Stückchen herausragenden Stange.

Komplett ist das einschließlich Sockel rund 4,40 Meter hohe Kunstwerk damit aber immer noch nicht. Allerdings brauchen die Arbeiter für die letzten beiden der insgesamt neun Teile keinen Kran mehr. Sie können ohne große Anstrengung mit Muskelkraft an ihren Bestimmungsort gebracht werden.

Mit der gestrigen Rückkehr der Großvase wurde zugleich der dritte von insgesamt fünf Bauabschnitten zur Kanalentschlammung und -sanierung in der Fasanerie Moritzburg beendet. Durchgeführt werden diese Arbeiten unter Leitung des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB).

Zum jüngsten Bauabschnitt gehörte auch der Bereich des Kanals in der Sichtachse zwischen dem Jagdschloss und dem Fasanenschlösschen. Dieser beginnt direkt am Venusbrunnen am Fuße des Schlösschens. Der Mitte des 18. Jahrhunderts künstlich angelegte Kanal zwischen dem Oberen Großteich und dem Fasanenschlösschen besitzt eine Länge von 1 848 Metern und ist ein wesentlicher Bestandteil der barocken Kulturlandschaft.

Da der Brunnen bereits Ende des 19. Jahrhunderts außer Betrieb genommen wurde, war das Wasser im Kanal auch nicht mehr in Bewegung. Durch Laubeintrag, Pflanzenwuchs und Schlammbildung drohte der schleichende Verlust. Für seine Sanierung stellt der Freistaat Sachsen insgesamt 1,738 Millionen Euro zur Verfügung. Bisher wurde der Kanal auf rund einem Kilometer von Schlamm und Schlick befreit. Die Kosten dafür beliefen sich auf 720 000 Euro. Bis 2019 sollen auch die beiden letzten Bauabschnitte umgesetzt sein.

Was nun die am Dienstag wieder aufgestellte Großvase angeht, so handelt es sich dabei nur bedingt um eine Rückkehr. Denn das Original, das seit der Mitte des 18. Jahrhunderts neben neun anderen die Fasanerie als wichtiges Gestaltungselement zierte, wird künftig im neu zu schaffenden Lapidarium von Schloss Moritzburg zu sehen sein.

Bis zu ihrer Bergung im Jahr 2012 war die Vase viele Jahre unter einer Einhausung aus Holz versteckt gewesen. Diese und weitere Schutzmaßnahmen sollten verhindern, dass vor allem der feingliedrig modellierte Fries durch Wettereinflüsse weiter Schaden nimmt. Doch Untersuchungen nach der Bergung ergaben, dass der Zustand des Originals trotz Restaurierung ein erneutes Aufstellen im Außenraum nicht mehr zulassen würde.

Daher entschieden die Verantwortlichen, eine originalgetreue Kopie anfertigen zu lassen, bei der auch Fehlstellen ergänzt wurden. Auf die beiden großen Henkel, die die Vase früher offenbar einmal zierten, wurde dabei allerdings verzichtet. Zwar zeigt der Fries scheinbar die Vase mit Henkeln, eine andere Darstellung, die dafür spricht, wurde bisher aber noch nicht entdeckt. Es gibt lediglich eine aus dem Jahr 1786, die vier Großvasen am Venusbrunnen zeigt. Allerdings sind diese nicht genau zu erkennen.

Im Dunkel der Geschichte verborgen liegt bisher auch, woher die Vasen stammen. Möglicherweise holte sie der Graf Marcolini für die Neugestaltung der Fasanerie aus den Brühlschen Gärten nach Moritzburg. Gekostet hat die Kopie aus Cottaer Bildhauersandstein 70 000 Euro.

Vier von sechs noch vorhandenen barocken Großvasen stehen damit wieder am Kanal vor dem Venusbrunnen. Für die Sanierung der anderen beiden – auch diese sind derzeit eingelagert – und des Brunnens läuft gerade das Antragsverfahren. Das Bauen geht nicht nur im Kanal weiter.

