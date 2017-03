Eine unglückliche Beziehung Der Auer Richard Freitag macht seine besten Sprünge wieder im Teamwettbewerb. Dort verpassen die Deutschen aber eine Medaille.

Noch bevor das Ergebnis angezeigt wird, wissen Andreas Wellinger, Richard Freitag, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler (v.l.), dass es für eine Medaille nicht gereicht hat. © dpa

Wie muss Richard Freitag innerlich geflucht haben? Ausgerechnet im Teamwettbewerb, der den deutschen Skispringern eigentlich liegt, gehen sie in Lahti leer aus – wie schon vor zwei Jahren in Falun. Für den Auer muss das besonders ärgerlich sein, weil er am Sonnabendabend nach einer durchwachsenen Woche seine besten Sprünge zeigt – und trotzdem ohne Medaille aus Finnland heimfliegt.

Doch als Freitag in der Mixed-Zone befragt wird, lässt er so gut wie gar nicht in sein Innenleben blicken. Er gratuliert erst mal brav den Siegern. „Die Polen waren megastark. Es war ein Wettkampf auf unheimlich hohem Niveau.“ Und dann sagt er: „Wir hätten die Medaille genauso verdient gehabt.“

Nach zwei Silbermedaillen durch Andreas Wellinger, dem dritten Platz von Markus Eisenbichler auf der Normalschanze und dem Mixed-Gold mit den Frauen hatte sich das deutsche Team in Lahti zum sicheren Kandidaten für das Podest aufgeschwungen – selbst ohne ihren verletzten Falun-Weltmeister Severin Freund.

Der erste Durchgang läuft auch „wie am Schnürchen“, wie Bundestrainer Werner Schuster später sagt. „Es war sogar richtig freudvoll anzusehen, dass Richard Freitag genau beim Mannschaftsspringen seinen besten Sprung der ganzen Woche macht.“ Im Team ist auf ihn Verlass.

Dafür patzen andere, als im zweiten Durchgang wechselnde Winde ins Spiel kommen. Mit extremem Aufwind trägt es den Norweger Johann André Forfang bis auf Schanzenrekordweite von 138 Metern. Die Jury reagiert und verkürzt den Anlauf um zwei Luken nach unten. Als Stephan Leye, der Jüngste im Team, als übernächster Springer auf dem Bakken sitzt, dreht der Wind wieder. Er fällt bei 103,5 Metern herunter – und das deutsche Team zurück.

„Er hatte nicht den Hauch einer Chance. Schön, dass es eine Windregelung gibt. Aber dass die Jury diese Gruppe so durchgezogen hat, war nicht wirklich schön. Man hätte auch fünf Minuten warten können“, moniert Richard Freitag. „Ich bin sonst nie so: Ich schieb’s heute auf die Bedingungen. Das darf ich mir erlauben.“

Der Bundestrainer teilt die Auffassung seiner Springer nicht ganz. „Stephan hat einfach keinen guten Sprung gemacht. Er war viel zu früh am Absprung. Das ist natürlich ein bitterer Moment.“ Gold und Silber sind an Polen und Norwegen vergeben. Doch die Hoffnung auf Bronze nach Leyhes Sturzflug lebt kurzfristig, weil Freitag wieder einen weiten Satz landet und Österreichs Sorgenspringer Gregor Schlierenzauer patzt. Vor dem Schlussdurchgang liegen die Deutschen knapp vor dem Nachbarn. Das erneute Duell Andreas Wellinger gegen Stefan Kraft – Vize-Weltmeister gegen Weltmeister – entscheidet. „Man steht oben mit dem Weltmeister und kämpft um eine Medaille“, meint Wellinger: „Ich habe vielleicht etwas zu viel riskiert, war zu aggressiv an der Kante.“ Der 21-Jährige kann Bronze fürs Team nicht retten.

„Schade, normal sind die Jungs echt gute Mannschaftsspringer“, erklärt Schuster. Dieses Ergebnis dürfte seine Jungs aber nicht aus der Bahn werfen. „Die Gesamtbilanz ist positiv. Es war eine Feuertaufe, ohne den Titelverteidiger anzutreten – und auch nach einem nicht optimalen Saisonverlauf bis zur Tournee ruhig zu bleiben.“

Vieles stimmt im Schuster-Team. Nur die unglückliche Beziehung zu den Mannschafts-Wettbewerben von der Großschanze bei Weltmeisterschaften setzte sich fort. Seit dem Titel 2001 gab es nur noch 2013 mit Silber in Val di Fiemme eine Medaille. Besonders bitter ist das für einen Springer wie Richard Freitag. Der 25-Jährige hat bei Großereignissen noch nie eine Medaille im Einzel gewonnen. Aber im Team ist er immer eine sichere Bank.

