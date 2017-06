Eine Umleitung weniger Früher als gedacht ist die Dresdner Straße in Potschappel wieder frei. Für einige Anwohner heißt es aufatmen.

Einige Autofahrer kürzten gern über die Uferstraße ab. © Andreas Weihs

Plötzlich und ohne Vorankündigung herrschte wieder freie Fahrt: Am Freitagmittag ist die Sperrung der Dresdner Straße in Potschappel in Richtung Dresden aufgehoben worden. Wegen Bauarbeiten an der Bushaltestelle am Platz des Handwerks war die Straße mehrere Woche halbseitig dicht. Der Verkehr nach Dresden war in dieser Zeit über die Coschützer Straße und die Richard-Wagner-Straße umgeleitet worden. Vor allem die Uferstraße hatte sich jedoch zum Geheimtipp für alle entwickelt, die vermeintlich etwas Zeit sparen wollten.

Über die Begleiterscheinungen der Umleitung waren vor allem die Anwohner verärgert. Vornehmlich das hohe Tempo, mit dem manche Fahrer die Tempo-30-Zone durchfuhren, sorgte für Unmut. Auch Gretel Hille, Anwohnerin an der Uferstraße fühlte sich gestört. „Viele Autofahrer halten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung und fahren zu schnell“, beschwerte sie sich.

Mit den Belastungen durch den Schleichverkehr müssen die Anwohner nun nicht mehr leben. Die Bauarbeiten und die damit verbundene Umleitung sollten laut Stadt noch bis zum 24. Juni andauern. Nun aber wurde die Sperrung früher aufgehoben. Zu den Gründen und ob die Aufhebung endgültig ist, dazu konnte am Freitagmittag im Rathaus keiner mehr Auskunft geben.

Um Raserei auf der Uferstraße zu vermeiden, hatte das Ordnungsamt in den vergangenen Wochen mehrmals Blitzer aufgestellt. Bei den Kontrollen seien allerdings nur wenige und geringfügige Verstöße festgestellt worden. Außerdem würde Schleichverkehr bei Umleitungen immer auftreten und könne nicht verhindert werden, sagt Matthias Weigel, Pressesprecher der Stadt. „Die Uferstraße ist eine öffentliche Straße, die von allen Verkehrsteilnehmern im Rahmen der Straßenverkehrsordnung genutzt werden kann.“

Die Arbeiten an der Haltestelle am Platz des Handwerks und am darunter liegenden Mühlgraben waren wegen Schäden notwendig geworden. Laut Stadtverwaltung hatte sich an den Haltestellen das Pflaster gesetzt oder gehoben. In der Vergangenheit waren deshalb bereits Notreparaturen nötig. Die alten Flächen wurden deshalb nun durch sogenannte Kombiborde ersetzt. Die neuen, in Beton verlegten Pflasterflächen sollen den starken Belastungen der ein- und ausfahrenden Busse besser standhalten und gleichzeitig den Komfort beim Ein- und Aussteigen verbessern.

Von den 195 Haltestellen im Stadtgebiet wurde bislang mehr als ein Viertel mit Kombiborden ausgestattet. Die Stadt treibt damit den barrierefreien Ausbau der Haltestellen voran und hofft gleichzeitig, den öffentlichen Nahverkehr durch das bequemere Einsteigen zu fördern. In den vergangenen Jahren wurden jährlich fünf Haltestellen behindertengerecht umgestaltet.

zur Startseite