Eine Überraschung gegen den Spitzenreiter Dynamo ist wieder Außenseiter. Der Trainer freut sich - und ändert gegen Braunschweig wieder die Startaufstellung, auch zwangsläufig.

Die Hoffnung ist vergebens - schon vorm Anpfiff, zumindest bei Pascal Testroet. Dynamos Stürmer darf gegen Tabellenführer Eintracht Braunschweig nicht von Anfang an spielen. Darauf hatte er gehofft nach der Pokalniederlage am vergangenen Dienstag gegen Arminia Bielefeld, an der er mit einigen vergebenen Chancen nicht ganz unbeteiligt gewesen ist. Uwe Neuhaus aber hat anders entschieden, was nichts mit dem enttäuschten Hoffnungen zu tun. Dass er Stefan Kutschke als einzige Sturmspitze aufbietet, liegt an der taktischen Ausrichtung.

„Endlich wieder ein Spiel, das uns liegt“, findet der Cheftrainer. Tatsächlich hat sich Dynamo gegen vermeintlich spielstarke, in der Tabelle besser platzierte Mannschaften in dieser Saison oft leichter getan, auf jeden Fall aber die besseren Ergebnisse erzielt. Das soll auch diesmal so sein, obwohl oder gerade weil der Trainer einen Unterschied ausmacht: „Braunschweig ist genau das Gegenteil von Bielefeld - was das Selbstvertrauen angeht.“ Gut bespielen könne man den Spitzenreiter dennoch. Und entsprechend offensiv hat er die Mannschaft aufgestellt, also wie immer in Heimspielen. Aus einer kompakten Abwehr soll Dynamo selbst offensiv werden - und diesmal die Chancen besser verwerten. Torabschlüsse sind jedenfalls Hauptinhalt der regenerierenden Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag gewesen.

Er profitiert nicht zuletzt davon, dass Aias Aosman fehlt. Neuhaus hat den Spielmacher kurzfristig aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen. Für ihn kehrt Routinier Andreas Lambertz in die Mannschaft zurück. Zudem rückt Fabian Müller anstelle von Niklas Kreuzer in die Abwehrkette.

Die Partie beginnt mit 15-minütiger Verspätung, da Braunschweigs Fans auf der Autobahn im Stau stecken.

Aufstellung: Schwäbe - Teixeira, Modica, Ballas, Fabian Müller - Hartmann - Gogia, Lambertz, Hauptmann, Stefaniak - Kutschke.

