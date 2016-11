Eine überflüssige Umfahrung? Ein Grünen-Politiker hält die geplanten Ortsumgehungen an der B 98 für verzichtbar: Es gebe zu wenig Verkehr.

zurück Bild 1 von 2 weiter Eine wichtige Trasse: Auf der B 98 rollen in dichter Folge Lkws durch Glaubitz. Für einen Grünen-Politiker reichen täglich 7 000 Fahrzeuge allerdings nicht aus, um über eine Ortsumfahrung nachzudenken. © Sebastian Schultz Eine wichtige Trasse: Auf der B 98 rollen in dichter Folge Lkws durch Glaubitz. Für einen Grünen-Politiker reichen täglich 7 000 Fahrzeuge allerdings nicht aus, um über eine Ortsumfahrung nachzudenken.



Ein 40-Tonner mit Stahlplatten auf der Ladefläche rollt vorbei. Ein Lastzug der Spedition DB Schenker. Ein Lkw mit tschechischen Kennzeichen, einer mit polnischen. „Bei uns fahren nicht nur die regionalen Firmen durch, sondern auch Transitverkehr, der sich die Autobahn-Maut sparen möchte“, sagt Gerrit Rudolf. Der Anwohner hat sich schon vor drei Jahren an einer Unterschriftensammlung beteiligt, in der 1 300 Bürger und zahlreiche Unternehmen eine Umfahrung für Gröditz fordern.

Quer durch den Ort läuft die B 98 – die kürzeste Verbindung von Riesa zur A 13. Wer von Großenhain zur A 14 will, kommt dort ebenfalls lang. Zur Mittagszeit fällt auf: Fast jedes zweite Fahrzeug ist ein Lkw. Jetzt kommen ein Absetzkipper von Remondis und ein Pritschen-Lkw mit Hänger vom Handelshof. „Am schlimmsten ist es im Sommer, wenn auch noch die Trecker mit Ölsaaten Richtung Ölwerk fahren“, sagt Gerrit Rudolf. „Dann staut sich hier alles, weil keiner überholen kann.“

Auch jetzt im Spätherbst müssen die Lkw-Fahrer am Ortsausgang Richtung Zeithain häufig auf die Bremse treten. Eine Kurve ist so eng, dass sich Lkws kaum gefahrlos begegnen können. Weil sie früher auf den Gehweg auswichen, hat ein Hauseigentümer eine flache Mauer auf den Bürgersteig gesetzt. „Da wohnen viele ältere Menschen. Die trauen sich bei dem Verkehr kaum über die Straße“, sagt der Glaubitzer, der selbst längst Rentner ist. – Lieber heute als morgen hätte er die Ortsumfahrung, die im aktuellen Bundesverkehrswegeplan mit der höchsten Priorität eingeordnet ist, gemeinsam mit den Umgehungen für Wildenhain, Quersa, Schönfeld.

Ein Dresdner Grünen-Politiker sieht das anders. Der Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn hat diese Projekte jetzt in seiner Liste der „10 überflüssigsten Straßenprojekte in Sachsen“ eingeordnet. Die Verkehrsbelastung auf der B 98 sei „vergleichsweise gering“. Die Prognose für das Jahr 2030 mit 7 000 Fahrzeugen pro Tag zeige, dass sich das auch in Zukunft nicht ändern wird. „Das Projekt ist nicht mehr als ein „Wahlkreisgeschenk“ von Bundesinnenminister Thomas de Maizière“, sagt der 37-jährige Diplom-Soziologe.

Schließlich würden die betroffenen Orte alle im Wahlkreis des CDU-Politikers liegen. „Andere Projekte, mit ähnlicher Verkehrsbelastung, wurden zurecht nicht in den vordringlichen Bedarf eingestuft. Das ist zumindest verwunderlich“, sagt der Grünen-Politiker. Erst ab einem Verkehrsaufkommen von täglich 10 000 Fahrzeugen könne man sich über den Bau einer Ortsumgehung unterhalten. „Wir liegen hier deutlich darunter. Daher sollte einem bestandsnahen Ausbau klar der Vorrang eingeräumt werden“, sagt Kühn.

Thomas de Maizière selbst hatte gerade erst verkündet, ein weiteres regionales Bauprojekt in den vordringlichen Bedarf des Verkehrswegeplans bekommen zu haben: die Ortsumfahrung der B 182 für Strehla. „Zusammen mit vielen Bürgern und Kommunalpolitikern und Unternehmen ist es uns gelungen, eine nochmalige Höherstufung des Projektes zu erreichen“, hatte er Mittwoch mitgeteilt. Auch die Meißner SPD-Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich spricht sich für die Umfahrungen an der B 98 aus. „Das bringt Entlastung sowohl für die Bevölkerung in den betroffenen Ortschaften als auch für die auf die Infrastruktur angewiesenen Unternehmen in der Region.“ Wer etwas anders behauptet, könne etwa in Wildenhain hautnah erleben, wie sich dort Lkws begegnen. Ähnlich sieht es der Großenhainer CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer. „In Schönfeld wackelt das Geschirr im Schrank, wenn die Laster durchdonnern.“

Grünen-Politiker Kühn bleibt bei seiner Ablehnung dieser Ortsumfahrungen: Der Verkehr auf der B 98 rechtfertige die Millionenkosten nicht. Wichtiger sei es, das Geld in den Erhalt der Straßen und die Verkehrssicherheit zu stecken. So könne man Tempo 30 vor Kindergärten und Schulen anordnen und Fahrbahnen so umbauen, dass Auto- und Lkw-Fahrer zum Bremsen gezwungen werden. „Diese Maßnahmen sind günstiger und sofort umsetzbar. Sie sollten jetzt in Angriff genommen werden, statt die Anwohner auf Ortsumfahrungen zu vertrösten, deren Bau frühestens in zehn Jahren begonnen werden kann.“

Anwohner Jörg Richter, bei dem gerade erst ein von der B 98 abgekommenes Auto im Vorgarten gelandet war, hält die Umfahrung von Glaubitz ganz und gar nicht für überflüssig. „Ich lade den Dresdner Grünen-Abgeordneten gern mal einen Tag zu uns nach Hause ein, damit er sich bei Kaffee und Kuchen selbst ein Bild von der Situation an der Straße machen kann“, sagt der Familienvater.

zur Startseite