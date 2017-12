Eine Tulpe trägt ihren Namen Estavana Polman steht im Fokus beim Handball-WM-Finale in Hamburg. Das liegt an ihrem Partner – und der schnellen Rückkehr nach ihrer Babypause.

Zwei Stars, ein Paar – und Töchterchen Jesslynn im Mittelpunkt. Bei der Handball-WM ist die Familie Polman/van der Vaart die mit Abstand prominenteste. © AFP

Der Mann ist im Handball-Fieber und daher mit Tochter Jesslynn an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Bei den entscheidenden Spielen dieser Frauen-WM in Hamburg drückt Rafael van der Vaart seiner Lebensgefährtin Estavana Polman die Daumen. Doch im Halbfinale können die Niederländerinnen nach den Niederlagen im WM-Finale 2015 und EM-Endspiel 2016 ihren Norwegen-Fluch erneut nicht beenden. Sie verlieren mit 23:32. Anschließend streiten Frankreich und Schweden um den zweiten Platz im Finale am Sonntag (nach Redaktionsschluss dieser Seite).

„Es ist anders. Normalerweise habe ich EM und WM gespielt. Jetzt sehe ich das von der anderen Seite. Das ist auch schön. Aber der Druck ist natürlich noch da, weil ich nervös bin“, sagt van der Vaart – wohlwissend, dass sich alle Augen vorrangig auf seine Partnerin richten. Polman liefert zweifelsohne die Geschichte des Wochenendes. Keine sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter steht die 25-jährige Rückraumspielerin wieder auf dem Feld und prägt das Spiel mit ihrer Dynamik und Torgefahr. Nach verhaltenem Turnierstart kam sie in Fahrt, entschied den Achtelfinal-Krimi gegen Japan mit zwei Toren in der Verlängerung und gehörte im Viertelfinale gegen Tschechien zu den Besten. „Ich bin stolz“, sagt van der Vaart, und sie betont: „Ich habe nach der Geburt davon geträumt. Ich habe mir gesagt, dass es vielleicht klappen könnte mit der WM. Jetzt stehe ich hier.“

Nach Jesslynns Geburt im Juni legte Polman unzählige Sonderschichten ein und trainierte bei ihrem dänischen Klub dreimal pro Woche zusätzlich mit einem persönlichen Trainer. In den Niederlanden ist sie ein echter Star. Nach dem zweiten Platz bei der WM 2015 wurde sogar eine Tulpe nach ihr benannt. Und spätestens seit Beginn der Liaison mit van der Vaart im Frühjahr 2016 ziert sie regelmäßig auch die Cover der Regenbogenpresse. (sid)

