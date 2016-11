Eine Traube vom Weinpapst Das Weingut Kastler Friedland wird damit vom „Gault & Millau Weinguide“ ausgezeichnet.

Enrico Friedland (r.) mit Matthias Dathan, Gault & Millau, und der Auszeichnung für das Weingut Kastler Friedland in Radebeul. © Arvid Müller

Es ist die erste Traube, welche die Winzer Bernd Kastler und Enrico Friedland für ihr Weingut erhalten. Dass sie damit im oft als Weinbibel bezeichneten „Gault & Millau Weinguide“ 2017 geehrt werden, hat Enrico Friedland just an dem Abend erfahren, als das Restaurant Charlotte K. in Zitzschewig mit neuem Wirt und neuer Mannschaft wieder eröffnet werden konnte. Besitzer der Charlotte ist Bernd Kastler mit seiner Frau. Doppelter Grund zur Freude also, erinnert sich Friedland lächelnd.

Die besten 1 000 deutschen Weingüter werden jährlich im Gault & Millau vorgestellt. Die Kandidaten wählen maximal zwölf Weine aus, senden sie ein. Das Weingut Kastler Friedland hat zehn Weine eingeschickt – vom elften gab es gerade mal 120 Flaschen. Die Radebeuler bauen ihre Weine in Eigenregie aus, mit Trauben von vier Hektar Zukauf und reichlich zwei Hektar eigenen Reben, 12 500 Liter 2016. Die wichtigsten Sorten: Müller-Thurgau und Weißburgunder. Neben dem Kerner Auslese zählt der Traminer dem Weinguide zufolge zu den beiden bestbewerteten Weinen. Der bekam im 100-Punkte-System 87 Punkte. Den Experten zufolge ein sehr guter Wein, der in der Regel fein altert.

Im Weinguide aufgeführt sind die Radebeuler seit ihrem ersten, dem 2013er Jahrgang. Drei Jahre später nun die erste Traube. Eine zügige Entwicklung, sagt Matthias Dathan, Autor des Sachsen-Kapitels im Gault & Millau. Insgesamt hat er pro Weingut bis zu fünf Trauben zu vergeben. 16 Betriebe aus Sachsen – bei 35 Selbstvermarktern – sind im aktuellen Weinguide vertreten. Drei Trauben gab es für Klaus Zimmerling, Pillnitz, und Martin Schwarz, Meißen, zwei Trauben für Proschwitz sowie die Radebeuler Aust und Wackerbarth, eine Traube unter anderem für die Weingüter Drei Herren und Haus Steinbach. (SZ/IL)

