Eine Trasse muss warten Mithilfe eines Förderprogramms soll in Großröhrsdorf Einiges saniert werden. Doch nicht jeder Wunsch kann gleich in Erfüllung gehen.

Mit Geld aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ soll sich in Großröhrsdorf Einiges tun. © dpa

„Brücken in die Zukunft“ heißt ein Förderprogramm von Bund und Freistaat Sachsen. Mit dem Geld werden allerdings nicht nur Brücken saniert. Großröhrsdorf hat bereits das Dach des Bauamtes mit Geld aus dem Fonds neu gedeckt. Und außerdem die Adolphstraße dafür angemeldet, eine echte Holperstrecke. 510 000 Euro wird die Sanierung voraussichtlich kosten – von der Melanchthon- rund 500 Meter bis zur Carl-Rosen-Straße. Kein Pappenstiel. Die Stadt musste nun erfahren, dass genau deshalb strengere Kriterien angesetzt werden. Es sind Straßenausbaubeiträge von den Anliegern zu erheben, die die Stadt nach neusten Informationen mit in das Projekt zu investieren hat. Dadurch reduziert sich die Fördersumme. Es geht um 122 000 Euro, die für diesen Straßenbau nicht wie geplant fließen. Der wird vorerst verschoben auf 2018/19. Soweit die schlechte Nachricht. Die gute ist: Das Geld geht der Stadt nicht generell verloren. Um das vorhandene Budget vollständig auszunutzen, kann die Stadt eine neue Maßnahme nachmelden. Bürgermeisterin Kerstin Ternes: „So können aus einem letztlich zwei Projekte werden.“ Und holprige Straßen gibt es noch mehr. Eine ist die Johann-S.-Bach-Straße. Die steht schon lange auf der Agenda. Saniert werden soll die Strecke von der Großmannstraße bis zur Lessingstraße. Die Straße könne nun in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Hier sind keine Ausbaubeiträge fällig, da sich die Straße im Sanierungsgebiet Stadtkern befindet.(SZ/ha)

