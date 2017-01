Eine Tracht Prügel pro Jahr geht aufs Haus Eine Gesetzesänderung entkriminalisiert häusliche Gewalt in Russland.

Gewalt in der Familie soll nach einem neuen Gesetz in Russland erst im Wiederholungsfall strafbar werden. Die Beweispflicht liegt dann beim Opfer. © dpa

Die Frau flehte die Polizei an, eine Streife zu schicken und sie vor ihrem Partner zu retten. Sie würde von ihm bedroht, sagte sie am Telefon. Der Beamte war kurz angebunden: Brächte der Freund sie um, kämen sie ohnehin, um Fall und Leichnam aufzunehmen, soll er gesagt haben. Die Tragödie aus der Provinzstadt Orjol machte im Herbst Schlagzeilen. Am Tag nach dem Hilfeschrei war die Frau tot.

Es sind solche Vorfälle, die die häusliche Gewalt in der russischen Öffentlichkeit kurz in Erinnerung rufen. Jedes Jahr werden 40 000 Frauen in Russland Opfer von Gewalt im familiären Umfeld, 9 000 kommen dabei ums Leben, notiert die NGO nasiliu.net ( deutsch: keine Gewalt) auf ihrer Website. Es sind aber auch Geschichten wie die von Valeria. Als Glamourgirl und bekannte Sängerin stand Valeria ein jahrelanges Ehe-Martyrium durch, bevor sie sich an die Öffentlichkeit wagte und für Aufmerksamkeit sorgte. Die Angst, von der Gesellschaft zusätzlich bestraft zu werden, macht selbst vor Reichen keinen Halt.

Wie groß das Problem ist, belegte im letzten Jahr der Erfolg von Zehntausenden Frauen aus dem postsowjetischen Raum, die sich an einem Internet Flashmob #Jane-bojusskasat (ichhabekeineAngsteszusagen) beteiligten. Schockierende Schicksale kamen ans Licht. 40 Prozent aller russischen Gewaltverbrechen finden in der Familie statt. Aber bis zu 80 Prozent der Fälle werden nie angezeigt oder bekannt.

Am Mittwoch verhandelte die Duma in zweiter Lesung eine Novelle, die die Strafbarkeit häuslicher Gewalt generell abschaffen möchte. Wer Angehörige verprügelt, wird demnächst nur noch mit einer Ordnungsstrafe belangt. Der Passus „nahestehende Personen“ wurde aus dem älteren Gesetz gestrichen. Früher konnte es passieren, dass ein Schläger mit Familienanschluss bis zu zwei Jahre ins Gefängnis wanderte. Nun droht ihm eine Höchststrafe von umgerechnet 500 Euro. Aus einer Straftat wird eine Ordnungswidrigkeit. Zudem dürfen Opfer erst im Wiederholungsfall vor Gericht ziehen und sind nunmehr auch beweispflichtig. Das dürfte die Dunkelziffer noch weiter erhöhen.

Darauf zielt das Gesetz wohl auch ab. Die Initiatorin Jelena Misulina will traditionelle russische Werte stärken. Dazu gehöre auch die Familie, sagt sie. Die 61-Jährige pflegt ein patriarchalisches Familienverständnis. Bereits durch die Gesetzesinitiative gegen vermeintliche Homosexuellenpropaganda hatte sich die Senatorin als reaktionäre Speerspitze des Kremls hervorgetan. Beobachter fürchten, die Familie könne nun zum rechtsfreien Raum werden.

Rückendeckung erhielt Misulina von der Orthodoxen Kirche, Elternvertretern und konservativen Politikern: Wer einem Verwandten eine Ohrfeige verabreiche, erhält zwei Jahre, täte er das bei einem Fremden, bekäme er nur eine Ordnungsstrafe, sagte sie. Ohnehin hält Misulina Prügel als Erziehungsmethode für nicht falsch: „So fürchterlich das Wort Prügel klingen mag, in Wirklichkeit ist das Gewalt ohne Schäden für die Gesundheit“. Es sei sogar Gewalt ohne Gewalt, meint die Senatorin.

Knapp 20 Prozent der Russen finden das laut einer Umfrage denn auch nicht so schlimm, Kinder oder Frau „unter gewissen Umständen“ körperlich zu maßregeln. Solange Gewalt nicht lebensbedrohlich ist, sei sie zwar nicht schön, aber normal.

zur Startseite