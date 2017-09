„Eine Tortur, die nicht enden will“ Achmed Goltzsche verbessert beim Ötztaler Radmarathon gleich mehrere Rekorde.

238 Kilometer, 5 500 Höhenmeter, Anstiege von bis zu 18 Prozent: Achmed Goltzsche vom SZ Riesa/RDL (Bildmitte) stellte sich zum fünften Mal dem Ötztaler Radmarathon. Am Ende standen eine persönliche Bestzeit und ein Top-ten-Platz in seiner Altersklasse zu Buche. © privat

Er hat es wieder getan. Zum fünften Mal stellte sich Achmed Goltzsche (SC Riesa/RDL) dem vielleicht schwersten Radmarathon. Sein Credo: „Gut trainiert und hart im Nehmen sollte sein, wer sich dem 37. Ötztaler Radmarathon stellen will.“ Für viele Teilnehmer sei es die eigentliche Weltmeisterschaft der Bergspezialisten. Denn: Der „Ötztaler“ gilt als extrem schwierig, führt aber dafür durch eine einzigartige Berglandschaft im Herz der Alpen.

Seit 1982 stellen sich Hobbysportler der Herausforderung von vier Pässen mit insgesamt 5 500 Höhenmetern an einem Tag. Der Ansturm auf die 4 000 Teilnehmerplätze, die seit 2008 per Losverfahren vergeben werden, ist ungebrochen groß. 16 000 Vorregistrierungen gab es in diesem Jahr.

Zwei Tage zuvor fand erstmals das Profirennen „Pro Ötztaler 5.500“ statt. Ein guter Vergleich mit den besten Amateuren. Insgesamt waren 154 Rennfahrer bei den Profis an den Start gegangen, darunter die WorldTour-Teams Bora-Hansgrohe, Orica-Scott und Katusha-Alpecin. Nur 52 Profis erreichten innerhalb des Zeitlimits das Ziel was für die schwere der Strecke spricht. Auch die Siegerzeit vom Top Profi Roman Kreuziger lag nur unwesentlich unter dem der besten Amateure.

Sonntag dann der Höhepunkt für alle Amateure, unter ihnen Achmed Goltzsche, der nach der unglaublichen Zeit des Vorjahres von knapp unter 8 Stunden und dem 148 Platz in der Gesamtwertung mit einem ähnlichen Resultat aufwarten wollte.

„Die Vorbereitung lief fast Perfekt. 13 000 Trainingskilometer und 120 000 Höhenmeter wurde bis in den August abgespult. Mit dem 3. Platz beim größten Tschechischen Radmarathon in Teplice über 180 km und dem Sieg beim Bergkriterium in Struppen waren beste Voraussetzungen für ein schnelles Rennen gegeben“, so Goltzsche zuversichtlich.

Startrekord dann am Sonntag. 4 331 Teilnehmer aus 41 Nationen gingen an die Startlinie des legendären Ötztalers. 238 Kilometer Strecke, 5 500 Höhenmeter, bis zu 18 Prozent Steigung - das sind die Eckdaten. Die Route führt nach Norden durch das Ötztal, den Kühtai-Sattel (2020 m) hinauf, durch Innsbruck, über den Brenner (1377 m), den Jaufenpass (2090 m), durch St. Leonhard im Passeiertal und den anstrengenden von allen gefürchtete Schlussanstieg über das 2 509 Meter hohe Timmelsjoch immer wieder bejubelt von tausenden Zuschauern.

Goltzsche, der sich an seinen Zeiten des Vorjahres orientierte, begann das Rennen bis zum Kühtaipaß mit moderatem Tempo und lag auf dem Gipfel nur eine Minute hinter der Marschtabelle. Dann die Abfahrt und die erste Sensation. Neuer persönlicher Geschwindigkeitsrekord auf der 18 Prozent steilen Abfahrt. Sagenhafte 117 km/ h zeigte der Tacho. „Mir kam es gar nicht so schnell vor, die Konzentration auf die Kurven war wichtig“ so Goltzsche. Bis zum Brenner-Pass dann der nächste Rekord: Streckenbestzeit auf dem 34 km langem Anstieg bis zu Passhöhe in der AK 50 und die insgesamt 15-beste Zeit aller Teilnehmer. Nach 180 km in Italien dann der Jaufenpass mit 2090 m Höhe. Auch hier waren Kopf und Körper noch frisch. Schlussendlich dann der letzte furchterregende Aufstieg zum Timmelsjoch, dem eigentlichen Scharfrichter. Mit 29 km Länge und 1800 Höhenmetern am Stück einer der schwersten Anstiege der Alpen. Das letzte Quäntchen Energie musste nun aus dem Körper gequetscht werden. „Knapp zwei Stunden eine Tortur, die nicht enden will“, so Goltzsche. Dann mit letztem Willen über die Kuppe des 2600 m hohen Berges mit fünf Minuten unter der Marschtabelle. Es sollte also nichts mehr schiefgehen. Voller Adrenalin die letzten 20 km bergab ins Ziel, um von den Zuschauern gefeiert zu werden. „Ein absoluter Traum. Von vorn bis hinten hat alles gepasst. Von so einer Zeit hätte ich nie zu träumen gewagt“, meinte Achmed Goltzsche.

In 7 Stunden 52 Minuten und 34 Sekunden unterbot er die Bestzeit des Vorjahres noch einmal um sechs Minuten und belegte damit den 9. Platz in der AK 50, die mit 1 200 Teilnehmern stark besetzt war. In der Gesamtwertung aller 4000 gewerteten Fahrer bedeutete das für Achmed Goltzsche eine Verbesserung um 20 Plätze auf einen sensationellen 130. Platz.

Nach über 9 000 verbrauchten Kalorien wurde dann fleißig gefuttert: Über eine Tonne Nudeln und über 9 000 Kuchenstücke verspeisten die über 4 000 Teilnehmer, wobei jeder im laufe des Marathons rund zwölf Liter Flüssigkeit aufnimmt.

