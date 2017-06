Eine tierische Familie Vor 40 Jahren wurde aus Lists Hobby ein Laden in Heidenau. Seitdem ist weniger Zeit für eigene Tiere. Dafür retten sie andere.

Fische, Meerschweinchen, Vögel – und das, was die Tiere so brauchen: Das gibt‘s seit 40 Jahren bei Eva und Sigmar List in Heidenau. Sohn Alexander hat sich auf Aquarien spezialisiert. © Egbert Kamprath

Die älteste Urlauberin ist 82. Die Schildkröte kommt ab und an zu Besuch in den Laden. So wie Ossi, der Hase, und ein weiß-orangefarbener Kanarienvogel. Eine Tierpension sind die Lists nicht, sie tun ihren Kunden lediglich einen Gefallen. In 40 Jahren haben sich davon etliche angehäuft. Urlaub auf Lebenszeit haben hingegen zwei Nymphensittiche. Die stammen von einer älteren Frau, die ins Heim musste.

Übernommen haben Eva und Sigmar List das Geschäft auf der Schillerstraße in Heidenau, da war es noch in dem markanten kleinen Häuschen, in dem auch mal ein Blumen- und ein Modellbauergeschäft war und wo sich inzwischen ein Döner-Imbiss befindet. So wechselhaft die Geschichte dieses Ladens, so abwechslungsreich ist auch die der Lists und ihres Zoofachgeschäftes. Zu DDR-Zeiten musste man „richtig rührig“ sein, sagt Sigmar List. Zum Beispiel nach Berlin fahren, um Importfische zu kaufen. Nach der Wende war das nicht mehr notwendig, dafür kamen die Großmärkte. „Die Leute fragen hier das Wissen ab und denken, groß ist billig.“ Aber das ist nicht das Problem. Lists haben ihre Kunden, bis aus Zinnwald und vom Weißen Hirsch. „Da müssen wir wohl nicht schlecht sein“, kokettiert List ein bisschen.

Ernster sagt er: „Wir wünschen uns, dass sich Eltern und Kinder mehr mit Tieren beschäftigen, um Achtung vor der Natur zu bekommen.“ Die Lists wollen natürlich verkaufen, Umweltbewusstsein gibt es gratis dazu. Zum Beispiel der Rat, heimische Vögel nicht nur im Winter zu füttern. „Sie brauchen das ganze Jahr unsere Hilfe.“

Mini-Garnelen für den Schreibtisch

Wenn ein Käfig mit Hamstern und Kaninchen morgens vor der Ladentür steht, kann man streiten, ob das Umweltbewusstsein ist oder nicht. Vielleicht immer noch besser, als die Tiere irgendwo auszusetzen. So wie die Boa, die mal in einem gelben Sack gefunden wurde und die Sigmar List geborgen und einem Zootierpfleger übergeben hat. „Das war heftig.“ List hat auch den Sachkundenachweis für giftige Tiere. Einmal wurde ein Skorpion bei ihm bestellt. Aber das überlässt er lieber den Spezialisten. „Man weiß ja auch nicht, was die Leute damit vorhaben.“

Für das Züchten von Vögeln, mit dem vor über 40 Jahren Lists Liebe zu den Tieren begann, ist keine Zeit mehr. Eva List hat ihren Hund, Hasen und Zwergkaninchen. Ganz ohne Tiere, auch zu Hause, geht es für sie nicht. Urlaub haben sie schon seit Jahren nicht mehr gemacht, ohne es zu bereuen. Die Fische, Vögel und Nager wollen eben gefüttert werden. Jeden Tag. Auch Weihnachten und sonntags.

Eva List schaut jetzt morgens zuerst bei den Diamanttäubchen nach. Fünf Eier liegen im Nest. Noch etwa anderthalb Wochen, bis die Kleinen schlüpfen. Oder nicht, wenn die Eier nicht befruchtet sind. Die Aquarien sind Sache von Sohn Alexander. Der machte sich damit selbstständig und pflegt auch die im Geschäft der Eltern.

Sigmar List zeigt auf ein Glas mit viel Grün. „Das ist was für den Schreibtisch, wenn die anderen Sie aufregen“, sagt er und zeigt auf die Mini-Garnelen. List braucht kein solches Glas. Er ist die Ruhe selbst. 40 Jahre Handel, da hat er einiges erlebt und mitgemacht. Ans Aufhören denken Eva und Sigmar List trotzdem noch nicht. Und wenn es doch irgendwann so weit ist? „Dann gibt es vielleicht ein kleines Geschäft weniger in Heidenau.“

