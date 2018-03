„Eine Therapie kann nur erfolgreich sein, wenn der Betroffene mitmacht“

Katrin Fleischmann ist stellvertretende Leiterin der Diakonie–Suchtberatungsstelle Hoyerswerda. Foto: Silke Richter

Wir befragten Katrin Fleischmann, Stellvertretende Leiterin der Diakonie-Sucht- und Beratungsstelle im Hoyerswerdaer Haus Bethesda in der Schulstraße 5.

Frau Fleischmann – hat sich die Anzahl der Drogenabhängigen erhöht?

Die Anzahl der Betroffenen ist seit Jahren eher stabil. Es gibt höchstens Verschiebungen bei den konsumierten Substanzen.

Welche Drogen sind am beliebtesten?

Cannabis und Methamphetamin. Cannabis ist schon lange in der Mittelschicht angekommen. Es wird von manchem Mittvierziger immer noch als harmloser Wochenendspaß betrachtet und in Erinnerung an die früheren wilden Zeiten geraucht. Methamphetamin ist immer noch vergleichsweise billig, einfach zu haben und entspricht mit seinen Wirkungen, wie: wach, gut drauf und leistungsstark sein, dem Geist unserer Zeit. Andere Substanzen spielen nur am Rand eine Rolle. Wie NPS, was Neue Psychoaktive Substanzen heißt und als Kräutermischungen und Badesalze konsumiert wird. Research Chemicals, also chemische Stoffe die in der Wissenschaft zur Durchführung von Experimenten und Forschungszwecken zum Einsatz kommen, werden von unseren Klienten als sehr unberechenbar erlebt und mit dem einen oder anderen Todesfall in Verbindung gebracht. Heroin gilt als Junkie-Droge. Dafür gibt es wenig Publikum.

Was verbirgt sich hinter „Legal Highs“?

Räucher- oder Kräutermischungen, zu denen auch Badesalze gehören. Da bewegen sich die Käufer rechtlich in einer Grauzone. Abgesehen von den Risiken des Konsums kann ein „Kunde“ beim Kauf auf einer professionell aufgezogenen Plattform an Substanzen geraten, die bereits verboten wurden. Andere psychoaktive Substanzen finden sich auch in unserer heimischen Fauna. Es sind häufig die Sachen, die man als Kind nie in den Mund stecken sollte, weil sie giftig sind. Sie zu besitzen, ist legal. Selbst der Konsum ist keine Straftat, wenn er auch sehr gefährlich sein kann. Lediglich die Weitergabe an andere zum Zweck des Sich-Berauschens ist eine Straftat.

Wie kommt man hier an Drogen?

Drogenhandel in unserem Einzugsgebiet ist oft weniger dramatisch oder schillernd als manchmal im Fernsehen dargestellt. Da handeln eher Schulfreunde oder Diskothekenbekanntschaften untereinander.

Gartenbesitzer beklagen abgeschnittene Hortensien. Es heißt, dass Menschen Teile der Pflanze rauchen ...

Von unseren Klienten hat bisher keiner davon berichtet. Erfahrungsgemäß gibt es immer wieder mal in einem wellenförmigen Verlauf einen Experimentierkonsum, der gelegentlich bizarre Formen annimmt. Es gibt kaum etwas, das man in getrockneter Form nicht rauchen kann – mit mehr oder weniger dramatischen Folgen aufgrund der toxischen Wirkung der Rauchgase. Die sollte man allerdings nicht mit einer psychoaktiven Wirkung verwechseln. Und eine solche Wirkung gibt es bei Hortensien nachgewiesenermaßen nicht. Dafür wird beim Verbrennen Blausäure freigesetzt. Harmlos ist das Ganze also nicht.

Ab wann ist man süchtig?

Für eine Abhängigkeitserkrankung gibt es mehrere Symptome, deren Vorhandensein wir in der Beratungsstelle im Einzelgespräch abklären. Den meisten Konsumenten dürfte es schon klar sein, dass körperliche und psychische Probleme nach Absetzen einer Substanz ein schlechtes Zeichen sind, denn es handelt sich, vor allem nach langjährigem Konsum, wohl nicht mehr um einen „Kater“, sondern um Entzugserscheinungen. Aber auch mit immer höheren Dosierungen der angenehmen Wirkung nachzujagen, andere Lebensbereiche zugunsten der Droge hintanzustellen, weiterzumachen, obwohl das Leben bereits die Rote Karte gezeigt hat – das alles sind sehr klare Hinweise auf eine Sucht.

Was raten Sie Drogenkonsumenten?

Sucht euch Unterstützung! Wenn ihr merkt, dass eure eigenen Bemühungen nicht ausreichend sind, nehmt Hilfe an! Das ist keine Schwäche, denn auch mit Unterstützung ist es noch ein Kraftakt, aus der Sucht herauszufinden.

Für wen und wann ist Ihre Stelle da?

Wer, an welchem Punkt in seinem Leben auch immer, merkt, dass ihm sein Konsum oder der Drogen-Konsum eines Angehörigen Probleme macht, kann sich zu den Öffnungszeiten an uns wenden.

Bei Ihnen wird keiner zu einer Therapie gezwungen – richtig?

Eine Therapie kann nur erfolgreich sein, wenn der Betroffene mitmacht.

Gibt es demnächst neue Kurse, Hilfsangebote und Termine?

Wer seine Fahrerlaubnis aufgrund von Alkohol- oder Drogenauffälligkeit im Straßenverkehr abgeben musste, kann sich nach einem unverbindlichen Vorgespräch zu unserem Gruppenangebot für suchtmittelauffällige Verkehrsteilnehmer anmelden. Der nächste Durchlauf ist vom 26. April bis 5. Juli dieses Jahres. Für junge Menschen, die erstmalig in Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen aufgefallen sind, gibt es einen kostenlosen Kurs vom 5. April bis 26. April. Am 22. März findet darüber hinaus um 16 Uhr im Haus Bethesda an der Schulstraße 5 eine Informationsveranstaltung zum Thema „Fahreignungsbegutachtung (MPU) nach Alkohol- oder Drogenkonsum“ statt.

Gespräch: Silke Richter

