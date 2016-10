Eine Tanksäule als Überraschung Achim Thomas ist den Otsrauern als Garteneisenbahner bekannt. Er nutzt sein Basteltalent auch für den Wilden Mann.

Der Ostrauer Achim Thomas hat die Tanksäule vor dem Wilden Mann nach historischem Vorbild gebaut. Darüber freut sich auch Olaf Baumgärtner, der für den Verein hinterm Tresen stand. © André Braun

Und plötzlich stand da die rot-gelbe Tanksäule. So wie früher einmal. Die Vorsitzende des Vereins Kulturdenkmal Wilder Mann Monika Fischer ist begeistert. Der Ostrauer Achim Thomas hat in aller Verschwiegenheit diese Säule dem Original nachgebaut. Zum Herbstfest am Freitagabend war sie zum ersten Mal zu sehen. Bis der Vorplatz gestaltet ist, wird die Säule aber noch einmal eingelagert.

Wer zum Herbstfest kam, konnte nicht nur den neu gestalteten Eingang nutzen, sondern auch die sanierte Fassade entlang der Oschatzer Straße bewundern. „In diesem Jahr sollen noch der Eingang fertig und die Behindertentoilette eingebaut werden“, sagte Monika Fischer. Auch für das nächste Jahr gibt es schon Pläne. Immer wieder nehmen die Vereinsmitglieder von den Gästen lobende Worte für das bisher Geschaffene entgegen – aber auch für den schön gestalteten Gastraum entsprechend des Mottos und die flotte Kleidung der Bedienung.

Noch zweimal lädt der Verein, der kürzlich mit dem Denkmalpreis geehrt worden ist, in diesem Jahr in den Wilden Mann ein. Geplant sind ein Glühweinfest im November und im Dezember ein Adventssingen. (DA/je)

