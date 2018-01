Eine Stunde Warnstreik

Warnstreik am Radeberger Karosseriewerk. © Thorsten Eckert

Radeberg. Die IG Metall hatte gestern zum Warnstreik auch in Radeberg aufgerufen – und so versammelten sich am Mittag für gut eine Stunde, etwa 180 in der Gewerkschaft organisierte Mitarbeiter des Karosseriewerks an der Heinrich-Gläser-Straße am Werktor. Sie unterstützen damit die laufenden Tarifverhandlungen der Gewerkschaft, unter anderem für sechs Prozent mehr Lohn in Sachsen. Zudem sollen Beschäftigte in der Metallindustrie die Möglichkeit bekommen, im Bedarfsfall aus wichtigen Gründen ihre Arbeitszeit zu verkürzen. Während des Streiks konnten auch keine Liefer-Lkw aufs Werksgelände rollen – die Polizei leitete sie vorübergehend ins gegenüberliegende alte Robotron-Areal an der Heidestraße um, wo sie dann zwischenzeitlich parkten. (SZ)

