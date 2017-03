Eine Stunde Sinnstiftung Mit Goethes „Faust“ startet die Schultheaterwoche im Stadtkulturhaus. Schüler und Lehrer sind begeistert.

Steffen Pietsch, Schauspieler der Landesbühnen Sachsen (l.), setzte sich am Dienstag als Faust mitten ins Publikum und spielte dort weiter. Den Schülern der zehnten Klassen der Hainsberger Oberschule gefiel es. © Thomas Morgenroth

Etwas irritiert steht ein Grüppchen Jugendlicher am Dienstagvormittag im Foyer des Stadtkulturhauses Freital. Sie beobachten einen Bettler, der im zerrissenen Mantel und einer russischen Pelzmütze auf dem Kopf vor ihnen auf dem Fußboden liegt und auf seine Blechbüchse zeigt. Als Lohn bekommen die Zuhörer ein Gedicht: „Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.“ Nein, das ist kein Säufer im Delirium, sondern kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe mit seiner „Zueignung“, mit der sein „Faust“ beginnt.

Der Weimarer Dichterfürst war freilich kein Hungerleider, er konnte von seinen Werken vortrefflich leben. Eine Ausnahme, sagt der Schauspieler Steffen Pietsch, der Deutschlands berühmtesten Literaten als obdachlosen Lyriker zeigt. So, wie es vielen Dichtern ergangen ist und noch immer ergeht, egal wie talentiert sie waren oder sind. Aber wohl keiner von ihnen brachte die Dinge so poetisch und knackig und zugleich unterhaltsam und spannend auf den Punkt wie Goethe, was Pietsch dann im kleinen Saal 32 Zehntklässlern aus der Geschwister-Scholl-Oberschule Freital-Hainsberg eindrucksvoll beweist.

Pietsch, Leiter des Jungen Studios der Landesbühnen Sachsen, vermittelt den Schülern ihren Schulstoff in einer rasanten Aufführung, in der er alle Rollen von Faust über Mephisto bis hin zu Gretchen spielt, zwischen den Szenen moderiert und Inhalte zusammenfasst, damit „Der Tragödie erster Teil“ in einer knappen Stunde abgehandelt ist. Der 53-Jährige bezieht die jungen Zuschauer in das Geschehen ein, holt sie als Protagonisten nach vorn, setzt sich zu ihnen in die Stuhlreihen, gibt ihnen Arsen zur Aufbewahrung oder den Hexentrunk zum Umrühren. Bereitwillig machen die Schüler mit, untermalen den Osterspaziergang und die Walpurgisnacht mit Geräuschchören. Und zieren sich aber, voller Inbrunst „Scheiße!“ zu schreien, was man ja ganz positiv als Beispiel für eine gute Erziehung werten könnte.

Steffen Pietsch und seinem Regisseur Thilo Schlüßler ist es gelungen, „Faust I“ als überzeugendes Klassenzimmerstück für ein junges Publikum aufzubereiten. Es ist ein Bestseller: Die Vorstellung in Freital war die vierzigste seit der Premiere vor einem Jahr. Wo es passt, greift Pietsch aktuelle Ereignisse auf und bedient sich einer jugendgemäßen Sprache. Er erntet erwartungsgemäß Lacher, wenn er gegen einen Schüler, der Gretchens Bruder Valentin darstellt, mit einem Laserschwert kämpft. Gelächter gibt es aber auch, als er bei der Wahl der Waffen, die er hinter seinem Rücken versteckt, die Antwort „links“ bissig kommentiert: „Links? Obwohl wir in Freital sind? Krasse Sache.“

„Das Stück war cool“, sagt Cherise nach der Aufführung. „So ist es viel besser zu verstehen, als wenn ich es selbst lese“, ergänzt Nastja. „Es war lustig“, meint Theodor. „Es ist in einer Sprache und Art, die Kinder erreichen, ohne dabei den Klassiker zu leugnen“, zollt Deutschlehrer Jens Rädisch den Landesbühnen Respekt. „Eine Stunde Sinnstiftung“, sagt seine Kollegin Stefanie Kaufhold. Steffen Pietsch hört das gerne, trinkt einen Kaffee und setzt sich wieder die Tschapka auf seine Glatze. Die nächsten Schüler kommen gleich.

