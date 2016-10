Eine Stunde mehr, auch mehr Busse Die Zeitumstellung am Wochenende bringt auch Veränderungen beim VVO.

In der Nacht zum Sonntag fahren mehr Busse. © Thorsten Eckert

Der nächste Sonntag ist eine Stunde länger – in der Nacht werden um drei Uhr die Uhren zurück auf um zwei gestellt. Darauf reagiert auch der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). „Trotz der Zeitumstellung müssen sich Nachtschwärmer keine Gedanken um ihre Anschlüsse machen“, betonte VVO-Fahrplaner Torsten Roscher. Der Nachtbusverkehr des VVO fährt wie gewohnt, abgestimmt auf die nächtlichen Postplatztreffen der Dresdner Verkehrsbetriebe um 1.15 Uhr und 2.25 Uhr.

In der Nacht zum Sonntag gibt es 2.25 Uhr zweimal, und so fahren die regionalen Nachtbusse auch einmal mehr ins Umland“, sagte Torsten Roscher. Dabei gibt es auf einer Linie eine Besonderheit: Die Linie 321, die einen Ringverkehr nach Medingen und Ottendorf-Okrilla anbietet, fährt zwischen den beiden Postplatztreffen 1.15 Uhr und 2.25 Uhr und bietet deshalb nur die Fahrten nach Sommerzeit an. (szo)

www.vvo-online.de, www.vvo-mobil.de.

