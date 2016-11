Eine Straße zum Gohliser Loch Mit großem Aufwand wird in Gohlis eine Zufahrt quer über das Feld gebaut – obwohl sie später kaum jemand nutzen darf.

Bagger am Gohliser Loch: Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) baut seit einigen Tagen auf den Elbwiesen kurz vor dem kleinen Ort, um eine Betriebszufahrt zum Deichsiel „Gohliser Loch“ zu errichten. Das ermöglicht der Flussmeisterei, künftig mit der notwendigen Unterhaltungstechnik zum Deich zu gelangen, erklärte LTV-Sprecherin Katrin Schöne auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Das sei nötig, da die Flussmeisterei für die ständige Unterhaltung der Anlage und des angrenzenden Deiches verantwortlich ist. Dazu gehörten auch turnusmäßige Wartungen und Funktionskontrollen sowie der Rückbau der Geländer am Bauwerk bei bevorstehenden Hochwasserereignissen.

In dem Zusammenhang wird ab dieser Woche im eigentlichen Gohliser Loch außerdem eine sogenannte naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahme umgesetzt – im Gegenzug zu der Versiegelung von Flächen für die neue Zufahrt. Ziel der Kompensationsmaßnahme ist es laut Katrin Schöne, den Zufluss zu den natürlichen Überschwemmungsflächen hinter dem Ort Gohlis und auch den Rückfluss des Wassers in die Elbe bei wieder sinkenden Wasserständen zu gewährleisten. Dafür würden Wildwuchs beseitigt und Sedimente beräumt. So sei es mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden.

Die Kosten für beide Projekte belaufen sich insgesamt auf etwa 450 000 Euro für die Planung und den Bau. Die Arbeiten sollen Ende März nächsten Jahres abgeschlossen sein.

