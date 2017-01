Eine Stimme für den Lieblingsverein Die Sparkasse sucht den „Verein des Jahres 2016“. Unter den neun Gewinnern wird es einen besonders glücklichen geben.

© dpa

Der Basketball Club Dresden, der Verein Christopher Street Day Pirna und der Imkerverein 1852 Kamenz – eines haben diese drei Vereine gemeinsam. Sie sind im Rennen, wenn die Jury diese Woche über den „Verein des Jahres 2016“ abstimmt. „Wir haben diesmal mehr Anmeldungen als vergangenes Jahr, das ist sehr schön“, sagt Petra Gehlich, stellvertretende Unternehmenssprecherin der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Die Regionalbank hatte den Preis ausgelobt – wieder gemeinsam mit der SZ. Wurden für die Auszeichnung letztes Jahr 169 Vereine vorgeschlagen, sind es nun 199.

Sport und Kultur stark vertreten

Nominiert werden konnte jeder Verein, der seinen Sitz im Verbreitungsgebiet der Sparkasse hat und der 2016 besonderes Engagement auf den Gebieten Sport, Kultur oder Soziales an den Tag gelegt hatte. Besonders groß war das Interesse im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (85 Anmeldungen) gefolgt von Dresden (70) und der Region Hoyerswerda/Radeberg/Kamenz (44). Sport und Kultur sind außerdem stärker vertreten als Soziales.

Am Donnerstag entscheidet eine Jury aus Vertretern der Sparkasse und der Sächsischen Zeitung als Medienpartner, wer die Preise in Höhe von 3 000, 2 000 und 1 000 Euro in den drei Kategorien bekommt. Damit wird es insgesamt neun Gewinner geben. Zunächst verrät die Jury nur die Namen der Gewinner, nicht jedoch die Platzierungen.

Und dann wird es noch aus einem anderen Grund spannend: Im Februar kann jeder bei einem Publikumsvoting im Internet für seinen Favoriten stimmen – am Start sind die neun Gewinner. Dem Publikumsliebling winken noch einmal 1 500 Euro. Im April wird die Sparkasse die „Vereine des Jahres 2016“ prämieren und bei dieser Festveranstaltung in Dresden insgesamt 20 000 Euro an die Ehrenamtlichen verteilen. Die hochdotierte Auszeichnung in der ganzen Region gibt es seit 2003. (SZ)

