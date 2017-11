Gewichtheben Eine starke Familie Gerit und Hagen Janta sorgen bei der Deutschen Meisterschaft der Gewichtheber in Speyer für einen Medaillenregen. Bruder Tristan ist Nachwuchshoffnung, Vater Mario Betreuer.

Bei der Sportgala von Kreissportbund und Sächsischer Zeitung im April gehörten Gerit (rechts) und Hagen (links) Janta bereits zu den Geehrten. Bei den jüngsten Deutschen Meisterschaften in Speyer gewann das Gewichtheber-Geschwisterpaar für den AC Meißen Edelmetall. Vater Mario wiederum (Mitte) gehört neben Heimtrainer Hubertus Marx zu den ständigen Betreuern. Und auch Bruder Tristan steht bei Wettkämpfen bereits auf der Heberbühne. © Klaus-Dieter Brühl

Das war schon ein starkes Stück, das sich Gerit und Hagen Janta da am Wochenende „geleistet“ haben: Bei den Deutschen Gewichthebermeisterschaften in Speyer trumpfte das Geschwisterpaar aus Großenhain in Diensten des AC Meißen groß auf.

Für Gerit Janta gab es dabei gleich zwei Medaillen. Bei den Juniorinnen holte sie Gold, gleichzeitig gewann sie Bronze bei den Seniorinnen ihrer Gewichtsklasse.

Dabei lief es im Reißen bei der 20-Jährigen sehr gut. Drei gültige Versuche brachte die junge Dame zur Hochstrecke, 64 Kilogramm waren da schon mal sicher in der Wertung. Im Stoßen begann Gerit mit gültigen 78 Kilogramm, konnte dann leider die weitere Drei-Kilo-Steigerung auf 81 Kilogramm zweimal nicht bewältigen. Das tat dem Erfolg und der Freude jedoch keinen Abbruch, zumal hinter den beiden Medaillen eine Super-Zweikampfleistung von 142 Kilogramm steht.

Start in neuer Gewichtsklasse

Das schwierigere Programm bewältigte allerdings ihr Bruder Hagen. Vor gut zwei Wochen startete der 18-Jährige noch erfolgreich bei der Jugendeuropameisterschaft in Albanien. Kurzfristig war er dort in das Auswahlteam des BVDG gerückt und belegte einen hervorragenden 15. Platz in der Gewichtsklasse bis 69 kg. Bei der Deutschen Meisterschaft in Speyer hieß es für Hagen, sich in der nächsthöheren Gewichtsklasse bis 77 kg neu zu beweisen. Dies gelang ihm bravourös. Drei gültige Versuche im Reißen und ebenso im Stoßen bedeuteten neue persönliche Bestleistungen und den dritten Platz bei den Junioren in der 77er Gewichtsklasse. 117 Kilogramm im Reißen, 147 Kilogramm im Stoßen sind 264 Kilogramm im Zweikampf und reichten für einen sehr guten 7. Platz bei den Aktiven.

Es sind Erfolge, der Janta-Geschwister, die natürlich auf fleißigem Training und Durchhaltevermögen basieren. Aber nicht nur! Denn seit Jahr und Tag kümmern sich Vater Mario Janta und der Heimtrainer Hubertus Marx um die sportlichen Geschicke. Beide sind selbst erfolgreiche Heber vergangener Jahre und geben daher gerne den einen oder anderen Kniff aus der Trickkiste preis. Das Training unter den Augen von Hubertus Marx findet im Großenhainer Fitnessclub statt und steht somit für sehr gute Betreuung von Freizeit, Fitness und Leistungssportlern.

Alle vier Akteure sind am Sonnabend übrigens in der Meißner Gewichtheberhalle anzutreffen, wo sie für den AC Meißen wieder in der Bundesliga an den Start gehen werden. 18 Uhr stehen sich dann die Gäste aus Samswegen und der gastgebende AC Meißen gegenüber. Wem das zu wenig erscheint, der kann schon um 15 Uhr das Duell der Landesligisten aus Meißen und Riesa sehen und vielleicht schon die nächste Generation im Gewichtheben in der Meißner Heberhalle begutachten.

Dann wird der Name Janta möglicherweise zusätzlich unter den Zuschauern zu finden sein. Denn der zehnjährige Tristan ist ebenfalls bereits Gewichtheber und hat sich bei diversen Wettkämpfen im letzten Jahr schon erste Meriten verdient.

