Eine Standuhr für die „Hopfenblüte“ Vor einem Jahr wollte die Wirtin der Großschönauer Kneipe ein Candle-Light-Dinner gegen eine Standuhr tauschen. Eine Familie aus Neugersdorf ging darauf ein.

Wirtin Jana Mottlova freut sich über ihre neue Standuhr. Sie bekommt einen Ehrenplatz im Gastraum der „Hopfenblüte“. Foto: Elke Schmidt

Jana Mottlova ist glücklich. In ihrer Mittelalterkneipe „Hopfenblüte“ in Großschönau steht seit Kurzem eine schöne alte Standuhr. Schon seit ihrer Kindheit ist die Tschechin von dieser Art der Zeitmesser fasziniert und sie wünschte sich schon immer, selbst eine solche Uhr zu besitzen. Doch ihr Traum lag lange Zeit auf Eis.

Als sie und ihr Mann aber die kleine Kneipe in ihrem Haus in Großschönau einrichteten, kam der Traum wieder hervor. Also startete sie einen Aufruf: tausche Candle-Light-Dinner für zwei gegen Standuhr. Auch die Sächsische Zeitung berichtete darüber. Das war im vorigen Jahr und die Wirtin wunderte sich nicht sonderlich, als sich niemand meldete. Zu groß schien ihr Wunsch zu sein.

Doch ein Telefonat im Sommer belehrte sie eines besseren. Jemand rief an und fragte, ob sie immer noch an einer Standuhr interessiert sei. Er habe davon in der Zeitung gelesen und eventuell eine passende Uhr zu Hause. Jana Mottlova konnte es nicht fassen. Erst recht, als sie erste Fotos von der Uhr sah. Die war sehr gut erhalten und funktionierte obendrein. Die Uhr habe einer nahen Verwandten der Familie des Anrufers gehört und sei ein Erbstück, erfuhr sie. Leider habe die Familie für ein so großes Möbel keinen passenden Platz in der Wohnung. Sie sei aber auch zu schade, einfach in einer Ecke zu verstauben. Dann habe man von dem Tauschangebot gelesen, das perfekt zu passen schien.

Gerührt von der Großzügigkeit

Allerdings passierte nach dieser ersten Kontaktaufnahme längere Zeit nichts mehr. Vielleicht haben sie eine andere Verwendung gefunden, dachte Jana Mottlova und legte die Sache zu den Akten. Bis Anfang Oktober ein weiterer Anruf kam. Familie Badeja aus Neugersdorf wollte wissen, wann sie die Uhr vorbeibringen könne. Danach ging alles ganz schnell. Innerhalb von zwei Tagen kam die Uhr nach Großschönau.

Die Mottlovas sind gerührt von der Großzügigkeit der Neugersdorfer. „Es kommt heutzutage nicht oft vor, dass jemand so etwas Wertvolles verschenkt.“ Zum Dank bekam Familie Badeja wie versprochen einen Gutschein für ein Candle-Light-Dinner in der „Hopfenblüte“. Wann sie den aber einlösen, steht noch nicht fest.

Die Gäste der „Hopfenblüte“ konnten sich bereits bei einer Party von dem neuen Möbel die Stunden schlagen lassen. Das habe super zur „Zeitumstellungsfete“ gepasst, sagt Jana Mottlova. Auch zu den normalen Öffnungszeiten an jedem ersten Freitag und Sonnabend im Monat kann man sich die Uhr nun näher ansehen. Die Mittelalterkneipe ist so selten geöffnet, weil sie für die Familie „nur“ ein Hobby ist. Doch die bekannten Veranstaltungen wollen sie weiter anbieten.

