Eine Stadt – zwei Kirchstraßen Nach der Gemeindefusion im Rödertal sind viele Straßennamen doppelt. Das soll sich ändern.

Die Großröhrsdorfer Kirchstraße mit Blick auf das Gotteshaus.

Eine Kirchstraße gibt es auch in Bretnig.

Da kann der Postbote schnell durcheinander kommen: zwei Kirchstraßen dazu noch Kirchwege. Nord-, Süd- und Weststraßen – ebenfalls im Doppelpack. Nach der Fusion von Großröhrsdorf mit Bretnig-Hauswalde sind doppelte Straßennahmen ein Problem, zumal auch die Postleitzahl identisch ist. Die Adresse muss schon sehr genau notiert werden mit Angabe des Ortsteiles, damit nichts schiefgeht.

Ein Fall ist besonders verrückt: die Straße mit den zwei Namen. Das gibt’s doch nicht? Aber klar. Der Großröhrsdorfer Jacobsweg heißt zugleich Bischofswerdaer Straße. Da wird das Kuddelmuddel perfekt. Die Straße liegt genau auf der Gemarkungsgrenze zwischen Großröhrsdorf und Bretnig, auf der früheren Gemeindegrenze. Doch die gibt es in dem Sinne nicht mehr. Dennoch wohnen die Anlieger auf der einen Seite am Jacobsweg, die gegenüber auf der Bischofswerdaer Straße. Und die wiederum gibt es fast schon inflationär, weil vor allem in Bretnig auch gleich Nebenstraßen mit an die Bischofswerdaer Straße, die Ortsdurchfahrt, angedockt wurden.

Grundsatzbeschluss gefasst

Gerade bei den Straßennamen treffen die Veränderungen durch die Fusion etliche Bürger sehr direkt. Genau sind es 1 169 in Großröhrsdorf/Kleinröhrsdorf sowie 1 109 in Bretnig und Hauswalde, die an „Doppelstraßen“ wohnen. Dazu insgesamt 236 Gewerbetreibende. Die Fusion klingelt sozusagen an der Haustür, nur manchmal an der falschen. Elf Straßennamen sind betroffen, die meisten im Stadtgebiet Großröhrsdorf und in Bretnig.

Der Stadtrat fasste nun den Grundsatzbeschluss, doppelte Namen zu ändern, um Klarheit zu schaffen. Das war nicht unbedingt selbstverständlich. Gerade aus den Reihen der Bretniger und Hauswalder Kommunalpolitiker kam Widerstand. Nicht ohne Grund. Schließlich ist eine neue Adresse mit einigem Aufwand, mit Rennerei und durchaus auch mit Kosten verbunden. Das könnte man den Bürgern und Gewerbetreibenden vielleicht auch ersparen, kommunalrechtlich sei das möglich.

Aber es werde nicht empfohlen, schätzt die Verwaltung ein. Die Gefahr von Verwechslungen sei groß. Das sei jetzt schon bei der Postzustellung zu beobachten. Die Stadtverwaltung selbst könne aus eigener Erfahrung reden. Ebenso berichten Bürger darüber, dass Briefe falsch oder gar nicht zugestellt wurden.

Noch größer sei das Risiko, dass bei Feuerwehreinsätzen oder beim Rettungsdienst etwas schief laufe, schätzt Bürgermeisterin Kerstin Ternes ein. Nicht auszudenken, welche Folgen das haben könnte. So müsse der Einsatzort mit dem richtigen Ortsteil immer sehr präzise beschrieben werden, um Verwechslungen auszuschließen. Nicht jeder, der sich an den Notruf wende, sei so ortskundig oder ist im Notfall einfach durcheinander. Gerade im Rettungswesen dürfe kein Chaos riskiert werden, sondern müsse Klarheit herrschen.

Details noch nicht geklärt

Diese Argumente überzeugten alle Räte. Sie beschlossen einstimmig, an die doppelten Namen ranzugehen. Die Details sind nun noch zu erörtern. Dafür bleibt auch noch etwas Zeit. Denn vor der Bundestagswahl mit einer Vielzahl von Wahlbenachrichtigungen, die von der Stadt zu versenden seien, will die Verwaltung nichts verändern. Im Stadtrat gab es schon Ideen, wie die Suche nach geeigneten neuen Namen ablaufen könnte.

Der Aufwand soll für die Leute so gering wie möglich gehalten werden. Was zum Beispiel bedeuten könnte, dass die Straßen mit der geringeren Anwohnerzahl umgestellt werden. Ein Beispiel: 119 Anschriften sind es an der Bischofswerdaer Straße im Stadtteil Großröhrsdorf – in Bretnig sogar 191. Die Hausnummern sollen in der Regel unverändert bleiben. Nur beim Jacobsweg könnte es knifflig werden. Die Stadt werde keine Kosten berechnen, für die Veränderungen in Ausweisen und Pässen. Für das Landratsamt werde eine Bescheinigung ausgestellt. Kfz-Halter müssen dort ihre Zulassungsunterlagen umstellen.

In die Namenssuche sollen auf jeden Fall die jeweiligen Ortschaftsräte einbezogen werden. Einwohnerversammlungen in den betroffenen Straßen wären eine Möglichkeit, die Meinung der Bürger einfließen zu lassen. Die Bevölkerung sollte auf jeden Fall mit einbezogen werden, so Andreas Gäbler von der Bretnigfraktion. Da mehrere Straßen mit Himmelsrichtungen im Namen betroffen seien, könnte das Problem einfach durch den Zusatz des Ortsnamens gelöst werden, wie Bretniger Weststraße, lautete ein weiterer Vorschlag. Auch der wird noch zu diskutieren sein.

