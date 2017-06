Eine Stadt wird zur Festung Beim G20-Gipfel ist es mit der Sommer-Idylle in Hamburg vorbei. Es gilt die höchste Sicherheitsstufe. Die Bürger müssen viel Geduld aufbringen.

Polizeifahrzeuge stehen in der Nähe der Hamburger Messehallen. Schon eine Woche vor dem G20-Gipfel hat die Polizei mit dem Großeinsatz begonnen. © dpa

Dröhnende Hubschrauber, gesperrte Straßen und Ausweiskontrollen: Die immensen Sicherheitsmaßnahmen während des G20-Gipfels Anfang Juli versetzen die Hamburger Innenstadt für mehrere Tage in einen Ausnahmezustand. „Das öffentliche Leben wird deutlichen Einschränkungen unterliegen, da muss man nichts schönreden“, sagt Joachim Lenders, Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Nach Einschätzung des ADAC droht in und um Hamburg der Verkehrskollaps. Einige Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern Heimarbeit oder Überstundenabbau an. Viele Geschäfte und Gastronomiebetriebe nahe der Sicherheitszonen schließen.

Am 7. und 8. Juli wird Hamburg zum Mittelpunkt der Weltpolitik. An beiden Tagen treffen sich die G 20, zu denen 19 Staats- und Regierungschefs aus den führenden Industrie- und Schwellenländern sowie Vertreter der EU gehören, in der Hamburger Messe. Am ersten Tag ist ein Konzert in der Elbphilharmonie geplant. Um diese Veranstaltungsorte werden Sicherheitszonen eingerichtet. Knapp 20 000 Polizeibeamte sichern nach Gewerkschafts-Angaben den Gipfel. „Die Messehallen werden eine Festung sein“, sagt Lenders.

Der Tagungsort ist nahe der alternativen Szene-Stadtteile Schanze und Karolinenviertel, in denen viele Anhänger der linken Szene wohnen. Dass sich in ihrer direkten Nachbarschaft Präsidenten wie Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin treffen, sorgt für viel Unmut.

Auch in den Fenstern eines schicken Neubaus in der Flora-Neumann-Straße direkt an der Messe hängen Plakate mit Schriftzügen wie „G20, Du sollst hier nicht sein“ oder „No G20“. Einen Vorgeschmack auf den G20-Gipfel hatten die Anwohner schon beim Treffen der OSZE-Außenminister im vergangenen Dezember bekommen. Wer zu seinem Haus wollte, musste sich an einem Kontrollpunkt ausweisen.

Die Stadt betont auf ihrer Internetseite, dass im größten Teil Hamburgs die Auswirkungen des Gipfels kaum spürbar sein werden. Hamburger und Touristen werden sich nach Einschätzung des rot-grünen Senats während des G20-Gipfels weitgehend problemlos mit Bus und Bahn in der Hansestadt bewegen können. (dpa)

zur Startseite