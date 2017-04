Schwarzbachs Woche Eine Stadt will hoch hinaus In Riesa dreht sich weiter alles um den Tag der Sachsen. Jetzt soll die ganze Region involviert werden. Ein größenwahnsinniger Rückblick.

Womöglich wird der Tag der Sachsen 2019 der Größte, den unser Land je gesehen hat, liebe Leserinnen und Leser. Zumindest was die Fläche angeht, auf der die Veranstaltung ausgetragen wird. Momentan überschlagen sich die Ideen, gefühlt wollen manche am liebsten das ganze Bundesland involvieren. Seinen Anfang nahm die Debatte vergangene Woche im Riesaer Stadtrat, der entscheiden sollte, ob sich Riesa für den Sachsentag bewerben soll. Stattdessen beschlossen die Räte, was sie schlauer nicht hätten beschließen können: Bevor sie eine Entscheidung treffen, wollen sie ein inhaltliches Konzept samt kalkulierten Personal-, Finanz- und Sicherheitsaufwendungen sehen. Außerdem soll die Stadtverwaltung einen Gegenvorschlag bringen, wie ein Fest „900 Jahre Riesa“ – das ebenfalls 2019 stattfindet – ohne den Tag der Sachsen aussehen könnte.

Die Erwartungen an den Tag der Sachsen sind hoch. Erstens steht die ausrichtende Stadt drei Tage lang im Fokus der sächsischen Berichterstattung, das ist erfahrungsgemäß tatsächlich so; zweitens blickt ein ganzes Bundesland auf den Tag der Sachsen, das denken zumindest alle; drittens kann sich die Stadt präsentieren und ihr Image stärken, das redet man sich immer wieder ein. Der Beweis dafür müsste allerdings noch erbracht werden. Und viertens erleben die Menschen ein tolles Wochenende, naja, zumindest haben sie ein Fest mehr im Terminkalender, zu dem sie gehen und ihre Langeweile vertreiben können. Denn was vom Tag der Sachsen wirklich in den Köpfen der Menschen bleibt, ist wohl eher die Qualität der Bratwurst und der Preis vom Autoscooter. Und das Wetter natürlich.

Nein, im Ernst. Schon der Tag der Sachsen in Wurzen vor zwei Jahren war mir persönlich eine Nummer zu groß. Immer wieder führten die Wege kreuz und quer durch die verwinkelte Stadt, ich verbrachte mehr Zeit, um anderen Menschen die Wege zu erklären, die ich selbst nicht kannte, statt sie zu finden. Allein die Vorstellung, den Tag von der einen bis zur anderen Ecke Riesas auszudehnen, lässt mich die künftigen Besucher nicht beneiden.

Hier bin ich ganz beim Riesaer Stadtrat Steffen Krechlak (CDU), der einem weitläufigen Fest kritisch gegenübersteht. Die Idee, unsere Region mit all ihren Facetten vorzustellen, in allen Ehren: Aber hätten Sie Lust, erst eine halbe Stunde mit einem Bus von Hirschstein nach Stauchitz oder Strehla zu fahren, nur weil Sie der dort angesetzte Programmpunkt ungemein interessiert? Da ist es für viele sicher schon eine Überwindung, sich von der Riesaer Altstadt nach Gröba zu begeben. Manchmal ist es besser, Kleines zu denken und Großes zu schaffen, statt die Vorbereitung andersherum anzugehen. Aber in Riesa pendeln wir oftmals zwischen Sensation und Enttäuschung.

Diese Woche kann wohl kaum größenwahnsinniger werden.

