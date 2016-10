Eine Stadt sucht ihren Slogan Niesky möchte sich besser vermarkten und mit Traditionen brechen. Die Nieskyer sollen dabei mitreden.

Warme Farben und eine Liebesbekundung an Niesky – mit diesem Flyer hat Veranstalter Toni Heide erfolgreich das diesjährige Herbstfest beworben. Taugt die Anspielung auf New York auch als neuer Slogan für die Stadt? © André Schulze

Es soll Menschen geben, die das Nieskyer Herbstfest in diesem Jahr nicht gleich gefunden haben. Denn der Festbereich hinter dem alten Gymnasium ist von den Hauptstraßen der Stadt nicht einzusehen und somit etwas versteckt. Ortsfremde hat das offensichtlich verwirrt. Die Nieskyer Oberbürgermeisterin aber stimmt das nicht traurig. Sie freut sich vielmehr, dass es Niesky gelungen ist, sogar Auswärtige zum inoffiziellen Stadtfest in die Kleinstadt zu locken.

Vielleicht haben sie die neu gestalteten Flyer und Plakate angelockt. „I love NY“, stand darauf, das wird eigentlich mit „Ich liebe New York“ übersetzt. In diesem Fall aber stand NY genau wie das deutsche Kennzeichen mit den beiden Buchstaben für Niesky. Veranstalter Toni Heide ist damit erneut ein raffinierter Schachzug gelungen. Auf dem Herbstfest hat er sogar T-Shirts verkauft, die offiziell für New York werben, aber in Niesky selbstredend anders verstanden werden.

Als offizieller Slogan für das Nieskyer Stadtmarketing taugt die New Yorker Werbekampagne natürlich nicht. Auch Toni Heide hat auf dem Flyer für das Herbstfest penibel darauf geachtet, dass es ihm keine markenrechtlichen Probleme bereitet. Sein Logo hat nicht nur eine andere Herzform und eine abweichende Schriftart, sondern ist auch von einem Quadrat gerahmt. Mit dieser Zusammenstellung schafft er seiner Meinung nach eine eigene „Wort-Bild-Marke“ und kopiert das New Yorker Vorbild nicht. Dass dieses Modell gestanden hat, wird wohl dennoch niemand bestreiten.

Nun aber sind echte Originale gefragt. Denn Niesky möchte seine Außenwerbung generell einer Frischzellenkur unterziehen. Bisher wirbt das Rathaus mit dem Werbespruch „Zu jeder Jahreszeit“. Doch davon ist man im Rathaus nicht mehr überzeugt. Eine Arbeitsgruppe soll daher ein neues Leitbild für die Darstellung nach außen erarbeiten und dieses dann im August 2017 vorstellen. Pünktlich zum 275. Geburtstag von Niesky. „Wo will Niesky hin? Wie sieht die Stadt in den nächsten 275 Jahren aus?“ Auf diese Fragen soll das Leitbild eine Antwort geben, erklärt Nieskys Oberbürgermeisterin. Geht es nach ihr, gibt es passend zum neuen Leitbild auch einen neuen Slogan, der als eine Art Überschrift funktioniert.

Chemnitz bewirbt sich selbst als Stadt der Moderne. Bautzen nennt sich die Stadt der Türme. Und Niesky? Der Kleinstadt fehlt aus Sicht der Oberbürgermeisterin eine griffige und prägnante Losung. Darum hofft Beate Hoffmann in den kommenden Wochen und Monaten auf gute Vorschläge von den Nieskyern selbst. „Wir sammeln derzeit Ideen, wie sich Niesky besser vermarkten kann“, sagt die Oberbürgermeisterin. Und sie räumt auch ein, dass die Stadt hinsichtlich ihrer Außendarstellung „großen Nachholbedarf“ hat.

Links zum Thema Kommentar: Liegt das in Polen?

Beate Hoffmann wünscht sich, dass Niesky sein Licht weniger unter den Scheffel stellt. „Wir müssen mit dem, was wir haben, mehr wuchern“, sagt sie. Da sind zum Beispiel die hervorragenden Sportstätten. Wenn Anfang kommenden Jahres das überdachte Eisstadion fertig wird, ist Niesky sogar noch besser aufgestellt. Wie wäre es also mit „Niesky, der Sportstadt“? Diesen Zusatz hat sich bereits Weißwasser auf die Fahnen geschrieben. „Ich hätte gerne etwas, das keiner hat“, sagt die Nieskyer Oberbürgermeisterin. Noch bleibt für die Suche nach einem neuen Spruch Zeit.

Zuletzt hat Niesky auch vor einem runden Geburtstag in seine Außendarstellung investiert. Die damalige Partnerstadt Oelde vermittelte dem Rathaus 1991 einen jungen Grafiker, der zur 250-Jahrfeier im Folgejahr ein Logo entwickelte. Schon das greift die Buchstaben N und Y auf. Der entworfene Schriftzug für Niesky ist über die Jahre stetig weiterentwickelt worden. „Es ist schon Wert auf Wiedererkennung gelegt worden“, sagt Ina Taubert von der Stadtverwaltung. Auch weiterhin sollen die beiden Buchstaben eine Rolle spielen.

Doch ein Vierteljahrhundert nach dem ersten Entwurf wirkt das Logo nicht mehr frisch und zeitgemäß. Auch der Slogan „Zu jeder Jahreszeit“ gibt mehr Fragen als Antworten auf. In den Köpfen der Nieskyer hat sich beides ohnehin nicht dauerhaft festsetzen können. Zeit also für einen neuen Anlauf. Auch mit der Filmagentur Sachsenhits aus Niesky hat die Stadtverwaltung laut Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann bereits erste Gespräche geführt.

Was zeichnet Niesky aus? Welchen Slogan würden Sie der Stadt geben? Die Sächsische Zeitung will Niesky bei der Suche unterstützen. Schicken Sie uns Ihre Anregungen und Ideen an sz.niesky@ddv-mediengruppe.de

zur Startseite