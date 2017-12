Eine Stadt steht unter Volldampf Löbau hat die MDR-Stadtwette locker gemeistert. Etwa 90 Eisenbahner versammelten sich auf dem Altmarkt, auch echte.

Gewonnen! 50 Menschen in Bahneruniform wurden in Löbau auf dem Altmarkt benötigt, um die Stadtwette zu gewinnen. Es kamen aber viel mehr Menschen zusammen. Viele hatten sich für eine Bahner-Uniform beim Fundus der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde bedient. Einige waren oder sind aber auch echte Eisenbahner. © Matthias Weber

Generalprobe vor der Liveschalte: Noch sind die Kameras aus, die Aufregung ist nichtsdestotrotz schon groß. Der Löbauer Weihnachtsmarkt wird zur Fernsehbühne. Dass der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Sonnabend hier für das Format „Sachsenspiegel“ dreht, pfiffen die Spatzen bereits Tage vorher von den Dächern. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, bei Fernsehaufnahmen dabei zu sein? Und hier geht es um noch mehr: Es gilt, eine Stadtwette zu gewinnen.

MDR-Reporterin Ines Kleint steht auf der Bühne, nimmt das Mikrofon in die Hand und wünscht sich einen Glühwein. Aber erst nach der Aufzeichnung, wohlgemerkt. Heißer Kakao würde jetzt auch guttun. Doch die Kindheitserinnerung an warme Milch, die beim Abkühlen eine „ekelige Haut“ bildet, sei nicht das Wahre, tönt es von der Bühne. Das weckt beim Publikum eigene Erinnerungen. Das Publikum schüttelt sich ob der eigenen Erinnerungen und stimmt der sympathischen Frau lautstark zu. Ines Kleint wendet sich nun einer Gruppe Leute mit Eisenbahnermützen inklusive passenden Uniformen zu. Durchzählen ist angesagt. Auch Frauen sind dabei und Kinder, das jüngste gerade mal drei Jahre alt. Sie alle sind auf den Altmarkt gekommen, damit Löbau die Stadtwette gewinnt.

Die Wette rief der „Sachsenspiegel“ im Rahmen seiner Weihnachtstour ins Leben. Im Advent ist das Team vom Fernsehen zwei Wochen unterwegs gewesen. Fünf Städte in Sachsen wurden besucht: Rodewisch, Grimma, Eilenburg und Marienberg. Löbau ist am Sonnabend sozusagen die Finalstadt gewesen. Alle Städte mussten sich unterschiedlichen Aufgaben stellen. In Löbau ging es nun darum, mindestens 50 Menschen in Eisenbahneruniform zusammenzutrommeln und eine fahrbereite Modelleisenbahnanlage auf die Bühne zu stellen.

Kurz vor Aufzeichnungsbeginn drehen im Probelauf Eisenbahner und Modellbahn eine Runde. Bei der Anlage gibt es eine kleine Panne. Die Lok will nicht so richtig mitmachen. Dafür zuckelt der Personenzug in Miniformat über die 2,20 Meter lange Landschaft. Mitgebracht haben die die Ostsächsischen Eisenbahnfreunde. Vereinsvorsitzender Alfred Simm erzählt, dass diese Anlage Schüler vom Löbauer Gymnasium im Rahmen eines Ganztagsangebotes bauten. Zum 15. Geburtstag der Awo-Wohnanlage Löbau-Nord wurde sie noch mal aufgehübscht und dort aufgestellt. Auf die Einladung vom MDR habe man also regelrecht gewartet, sagt Herr Simm mit einem Augenzwinkern, und schiebt sich seine außergewöhnliche Kopfbedeckung über die Augen. Mit so einer Mütze ist er der Einzige im Tross der Eisenbahner. Die Mütze erweist sich als echtes Originalstück – hergestellt vor etwa 100 Jahren als Paradekappe. Und auch Simms Uniform ist ein Unikat: nachgeschneidert einer Dienstbekleidung anno 1910. Der Verein stellte für Mitwirkende zudem einen Teil der Bekleidung zur Verfügung. 38 Leute bedienten sich beim Fundus der Eisenbahnfreunde, um die Wette zu unterstützen. Noch eine Lok wird per Hand und doppelter Manneskraft auf die Bühne gehoben. Mitgebracht vom Faschingsclub Kittlitz. Thomas Thömke vom Verein sagt: „Die Lok hatten wir bei unserem Karnevalsprogramm vor drei Jahren eingebunden. Wir denken, sie passt hier bestens dazu.“ Sogar Dampf ablassen kann das gute Stück. Und wird gleich zum Einspieler in den ersten Sendesekunden.

Gegen 19.15 Uhr fällt die Klappe – Start der Liveübertragung. Die Kamera richtet sich auf die Hauptakteure, die echten und verkleideten Eisenbahner. Bei 89 Uniformierten endet die Zählung. Und da sind Alfred Simm und Oberbürgermeister Dietmar Buchholz noch gar nicht mit eingerechnet. Der OB trägt eine Wintermütze der Deutschen Reichsbahn aus DDR-Zeiten. Er plaudert im Fernsehen aus dem Nähkästchen, erzählt, dass er selbst Besitzer einer alten Eisenbahn aus Kindheitstagen ist.

Das Mikrofon wandert weiter zu einer jungen Frau in orangefarbener Warnweste. Sie entpuppt sich als waschechte Lokführerin. „Mein Traumberuf“, sagt sie und dass auch ihre Eltern bei der Bahn arbeiten. Bei Großfamilie Drescher-Kopp ist ebenfalls ein echter „Bahner“ an Bord. Matthias Kopp macht in Berlin diesen Job. Jetzt in der Weihnachtszeit findet die Familie zusammen. Tochter Angela Menzel lebt seit 2006 in Australien, kam vor drei Tagen nach Löbau zu Besuch und schlüpfte auch in eine Uniform. Sieben Familienmitglieder von neun bis 66 Jahren bedienten sich dafür aus dem privaten Fundus des Vaters. Dass es geklappt hat, freut die Drescher-Kopps. Froh ist auch Ringo Tischer aus Ottenhain. Der junge Mann nahm sich zusammen mit seinen Freunden der Bitte von Ines Kleint nach einem Glühwein an und spendierte der Reporterin das Heißgetränk. Als Dankeschön gab es ein Selfie mit der MDR-Frau.

Die Journalistin sagt, dass Löbau ein wirklich gelungener Abschluss der Weihnachtstour gewesen sei. Nichts anderes hätten sie und ihr Team von der Stadt erwartet, die auch den Tag der Sachsen mit Bravour wuppte. Vom Wettgewinn profitiert der Kittlitzer Faschingsclub. Dessen Funkengarden können sich über den Preis freuen: 40 Freikarten für das Konzert des Dresdner Kreuzchores im Dresdner Dynamostadion am 22. Dezember gibt es für den Verein.

