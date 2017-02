Eine Stadt kämpft gegen die lästigen Cent-Münzen Vor einem Jahr starteten Händler in Kleve einen Versuch: Sie wollten Kleingeld vermeiden. Was ist daraus geworden?

Anfang Februar 2016 sorgte die 50 000-Einwohner-Stadt Kleve am Niederrhein für Schlagzeilen. Einzelhändler taten sich zusammen und sagten dem lästigen Kleinstgeld den Kampf an. Ein- und Zwei-Cent-Münzen sollten aus den Ladenkassen verschwinden, krumme Rechnungsbeträge stattdessen auf fünf Cent auf- oder abgerundet werden. So ist es in den nahe gelegenen Niederlanden schon lange üblich.

„Geehrte Kunden, wir RUNDEN“. Das Schild steht heute noch an der Kasse des Intersport-Geschäfts in Kleve. „Wir bleiben der Sache treu“, sagt Filialchef Christof Dammers. Bei den Kunden stoße der Verzicht auf das Kleinstgeld ganz überwiegend auf positive Resonanz – egal, ob sie durch das Runden ein oder zwei Cent mehr bezahlen müssen oder einsparen, sagt er.

Auch eine Umfrage der Hochschule Rhein-Waal zeigt, dass der Kampf gegen das Kleinstgeld bei Kunden durchaus auf Unterstützung trifft. Fast drei Viertel von 376 in der Klever Fußgängerzone befragten Verbrauchern fanden das Auf- oder Abrunden beim Bezahlen „gut“ oder „sehr gut“, wie Professor Jakob Lempp berichtet. Nur 13 Prozent bewerteten es negativ.

Ein Grund dafür ist sicherlich: Drei Viertel der Befragten gehen davon aus, dass das Runden letztlich keinen Einfluss auf ihr Portemonnaie hat, weil sich das Auf- und Abrunden am Ende ausgleicht.

Wobei dies möglicherweise ein Fehlschluss ist. Ein bisschen teurer könnte es für die Kunden doch werden: weil die meisten Preise auf 9 enden. Wer nur ein oder zwei Teile kauft, bei dem wird deshalb in der Regel aufgerundet. Intersport-Chef Dammers berichtet, dass durch das Runden über das Jahr hinweg ein Zuwachs von 74 Euro für das Unternehmen herausgekommen sei. „Das werden wir für einen guten Zweck spenden“, verspricht er.

Den Klever Händlern ging es bei der Einführung des Rundens schließlich nicht darum, mehr Geld zu verdienen, sondern eher darum, ihre Kosten zu senken. „Die Idee kam, weil die Banken damit begannen, für die Bereitstellung oder die Abnahme von Kleingeld Gebühren zu erheben“, erzählt Klaus Fischer, der Chef eines Klever Modegeschäfts und Mitinitiator der Rundungsaktion. Hier sollte das Runden sparen helfen. Doch hat sich diese Hoffnung nur selten erfüllt. Von 45 von der Hochschule befragten Unternehmen gaben nur 18 Prozent an, dass die Verwaltungskosten für den Bargeldbestand reduziert wurden. (dpa)

