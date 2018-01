Eine Stadt aus Lego Ein besonderes Winterferienangebot wartet auf alle Ottendorfer Kinder. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt.

Mit Lego-Bausteinen können die kleinen Baumeister verschiedene Welten bauen und in diese spielerisch eintauchen. So können sie ein Ritter sein, ein Fußball-Star und ganze Städte bauen.







Ottendorf-Okrilla. Tausende kleine Steinchen, in den verschiedensten Farben – aufeinandergesteckt lassen sie der Kreativität keine Grenzen und die Bauherren können kleine Städte, Landschaften und Traumwelten erschaffen. Ein Strand, ein Fußballfeld, ein Klassenzimmer. In der Welt der Legobausteine ist alles möglich und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Spielzeug auch in Zeiten von Playstation & Co immer noch so beliebt ist. Und zwar nicht nur bei Kindern, sondern auch bei den Eltern. Denn seien Sie mal ehrlich..., wenn Ihr Kind in das passende Alter für Lego kommt, spielen Sie doch genauso gern einmal mit, oder?

Natürlich macht das Spielen mit Lego nicht nur Spaß, sondern fördert auch zahlreiche Fähigkeiten bei den Jüngsten, die im späteren Schulleben wichtig sind. An oberster Stelle steht dabei die Kreativität. Doch auch Technische Kompetenz und Ausdauer werden laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts forsa aus dem Jahr 2016 besonders gefördert. Zusätzlich unterstützt das Spielen mit den bunten Steinchen auch die Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Empathie. Denn die vielfältigen Spielwelten ermöglichen es jedem Baumeister, in die verschiedensten Rollen zu schlüpfen. Der damit einhergehende Perspektivenwechsel stärkt nach Aussagen der Studie die Empathie der Kinder. In Interaktion mit Eltern, Geschwistern und Freunden lernen sie zudem, wie sie ihre Ziele erreichen können, und erleben, was soziale Kompetenz bedeuten.

Die angesprochene Teamfähigkeit und Kreativität können junge Ottendorfer in den kommenden Winterferien unter Beweis stellen. Denn die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Ottendorf-Okrilla lädt vom 14. bis zum 18. Februar zu den ersten Lego-Bau-Tagen in den Speisesaal der Grundschule ein. Kleine Baumeister zwischen sechs und dreizehn Jahren sind in diesen Tagen eingeladen, eine ganze Stadt aus den bunten Steinchen aufzubauen. Vielleicht bauen die Jüngsten auch Ottendorf-Okrilla nach? Das Teichwiesenbad, die Soccergolf-Anlage, die Grundschule und die Gemeindeverwaltung? Oder es entsteht eine reine Fantasiewelt – das können die kleinen Baumeister für sich allein entscheiden. Gebaut wird Mittwoch bis Freitag jeweils von 15 bis 18 Uhr. Am Sonnabend laden die Veranstalter zur Eltern-Kind-Bauzeit von 10.30 bis 13 Uhr ein. Sprich: An diesem Tag können auch die Eltern wieder zum Kind werden und sich beim Lego-Spielen austoben. Für den kleinen Hunger wird ein Mittagsimbiss angeboten. Den Abschluss der Bau-Tage bildet ein Familiengottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr mit anschließender Besichtigung der Lego-Stadt.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten die Veranstalter um eine rechtzeitige Anmeldung mit Namen, Teilnahmetagen und einer Rückmelde-Telefonnummer. Pro Tag fällt ein Euro pro Kind an.

Anmeldung unter legotage@bjo-frei.de, bei Familie Menzel 035205/70778 oder bei Familie Miethe 035205/73271.

