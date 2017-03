Eine Spur der Zerstörung Unbekannte haben in Waldheim ein Buswartehäuschen und einen Fahrkartenautomaten demoliert. Die Höhe des Schadens liegt bei 10 000 Euro.

Am Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig wurde das Bedienfeld zerstört. Das Ausgeben von Fahrkarten ist damit unmöglich.

Waldheimer, die am Freitagmorgen zum Zug wollten oder an der Haltestelle am Bahnhof auf den Bus warteten, waren entsetzt. In der Nacht hatten unbekannte Täter randaliert.

Am Bushäuschen waren die Glasscheiben komplett zerstört, das Bedienfeld eines Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig war demoliert. Auch die Scheibe eines Schaukastens musste dran glauben. „Außerdem schlug man jeweils eine Scheibe an vier in der Bahnhofstraße, der Breitscheidstraße sowie der Güterbahnhofstraße abgestellten Fahrzeugen ein“, sagte Andrzej Rydzik, Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit der Polizeidirektion Chemnitz. An der Oberschule wurde eine Fensterscheibe mit einem Pflasterstein eingeworfen. „Nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 10 000 Euro“, so Rydzik weiter.

Gegen 7.30 Uhr waren die Mitarbeiter des Bauhofes vor Ort und beseitigten die Glasscherben. Sie setzten einen Spezialsauger ein. Bei Bernd Meinel, Ordnungsamtsleiter der Stadt Waldheim, löste die Zerstörung ein Kopfschütteln aus. „Leider kommt es immer wieder zu solchen Taten“, so Meinel. So seien in der Vergangenheit das Buswartehäuschen sowie Wände in der Gegend rund um den Bahnhof mit Graffiti besprüht worden. Auch in den Gartenvereinen am Wachberg und am Pfaffenberg war es im vergangenen Jahr zu Verwüstungen gekommen.

Im sozialen Netzwerk Facebook wurde über die mutmaßlichen Täter spekuliert. Auch darüber, wie man solche Taten verhindern könnte, wurde sich ausgetauscht. So wurden Kameras an öffentlichen Plätzen gefordert, weil die Täterermittlung dadurch erleichtert werde.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Sie fragt: Wer hat in den Nachtstunden zum Freitag Beobachtungen gemacht, die mit den geschilderten Sachbeschädigungen in Verbindung stehen könnten? Wem sind im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Täter beziehungsweise den Tätern machen? Hinweise erbittet das Polizeirevier Döbeln unter Telefon 03431 6590.

