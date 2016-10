Spur der Zerstörung Schmölln-Putzkau. In der Nacht von Freitag zu Sonnabend meldeten sich mehrere Bürger bei der Polizei, dass Jugendliche in Putzkau eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Entlang der Dresdener Straße stellten die Polizeibeamten schließlich eine Vielzahl e beschädigter Gegenstände fest. Ein Auszug: Briefkästen, ein Ausfahrspiegel, Werbetafeln, ein Gewächshaus, mehrere Leitpfosten, ein Holzzaun, ein Gullydeckel… Die Quelle dieser Zerstörungswut konnte die Polizei ausmachen: eine lautstarke Gruppe von fünf jungen Männern im Alter von 16 bis 19 Jahre, die entlang der Dresdner Straße lief. Gegen die Personen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der derzeit bekannte Schaden wird auf etwa 1070 Euro geschätzt.

Schießplatz heimgesucht Großdubrau. Knapp eine Woche lang blieb die Tat, begangen von noch unbekannten Einbrechern, unentdeckt. Am Sonnabendmittag jedoch stellten die Verantwortlichen des Commerauer Schießstandes den Einbruch in ihre Vereinsbaracke fest. Es fehlen ein Notstromaggregat, eine Schubkarre sowie etwa 200 Meter Stromkabel. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3.000 Euro. Der hinzugezogene Kriminaltechniker nahm umfangreiche Spuren auf, da die Täter eine regelrechte Verwüstung hinterlassen hatten.

Erst Wohnungseinbruch, dann Autodiebstahl Großröhrsdorf. Diebe drangen in der Nacht zum Sonnabend mit einem Brechwerkzeug in eine an ein Wohnhaus angrenzende Scheune an der Nordstraße in Großröhrsdorf ein und gelangten von dort weiter in einen Küchenvorraum. In diesem fanden die Einbrecher die Fahrzeugschlüssel eines grauen Opel Zafira mit den Kennzeichen BZ-LB 601 sowie diverses Bargeld in einer dreistelligen Höhe. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit dem auf dem Hof geparkten Opel. Es entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.

Autofahrer mit 2,28 Promille erwischt Bischofswerda. Über Notruf wurde die Polizei am Sonnabendnachmittag gegen 13.45 Uhr von einem Bürger informiert. Dieser teilte mit, dass ein Mitsubishi auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Bautzener Straße in Bischofswerda wild eingeparkt hatte und beim Verlassen über Fußwege fuhr. Außerdem sei die Fahrweise sehr auffällig. Die Polizei konnte das Auto schließlich in der Ortslage Schönbrunn anhalten und kontrollieren. Das war auch dringend geboten, stellte die 61-jährige Frau doch mit ihrem Atemalkoholwert von 2,28 Promille eine erhebliche Gefahr für sich und andere Verkehrsteilnehmer dar. Der Führerschein wurde sofort vor Ort eingezogen.

Lenkrad während der Fahrt gelöst Kamenz. Am Sonnabendnachmittag steuerte ein 26-Jähriger seinen VW-Transporter T2 auf der Jesauer Straße in Kamenz, als sich seinen Angaben nach in Höhe der Bushaltestelle „Elsteraue“ das Lenkrad von dem Auto löste. Damit war der sogenannte Bulli (Baujahr 1969) nicht mehr beherrschbar und fuhr gegen ein Verkehrsschild und einen dahinter befindlichen Zaun. Beide wurden, genau wie der Oldtimer, beschädigt. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 5.500 Euro geschätzt.